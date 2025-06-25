Чем подкормить клубнику после сбора ягод: лучшие удобрения

Сезон клубники в самом разгаре, а это значит, что пора позаботиться о послеурожайной обработке растения. Уже вскоре ей понадобится дополнительная подкормка, которая поможет восстановить силы и заложить основу урожая в следующем сезоне.

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Чем лучше всего удобрять клубнику после сбора ягод, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем также, как правильно обрабатывать грядку с клубникой, сезон которой закончился.

Как подкармливать клубнику после сезона

После того, как клубника отплодоносила, она начинает развивать корневую систему и формировать почки на следующий сезон. Поэтому в июле-августе она нуждается в удобрениях, которые помогут ей в этом, но не будут стимулировать рост листьев. Именно поэтому азотные удобрения лучше отложить – они как раз способствуют наращиванию зеленой массы, что сейчас не нужно.

Перед внесением удобрений, нужно провести на грядке "реновацию" – обрезать старые листья, поухаживать за усами клубники. И не забудьте перед внесением удобрений как следует полить землю под растением. Подпитка лучше будет усваиваться именно с влагой.

Какие удобрения нужны клубнике после плодоношения

Во второй половине лета клубника больше всего нуждается в фосфоре и калии. Оптимальную смесь можно приготовить, разведя в 10 литрах воды 15 граммов сульфата калия и 20 граммов суперфосфата. Этого количества должно хватить на квадратный метр клубничной грядки. Вносят раствор в междурядья в утренние часы, пока солнце не начало припекать. Также можно внести смесь этих веществ в сухом виде, разрыхлить землю, чтобы вещества смешались с ее верхним слоем и как следует полить участок.

Также для ягоды полезной будет подкормка золой. Она насыщает землю нужными веществами и защищает от вредителей. Для обработки грядки золу нужно смешать с водой в пропорции 1 стакан на 10 литров воды и полить раствором кустики под корень. Или так же внести небольшое количество сухого вещества в верхний слой почвы и пролить грядку водой.

Из органики еще подходит выдержанный куриный помет. Его разбавляют большим количеством воды (в пропорции от 1:10 до 1:15) и вносят в междурядья. Не стоит поливать пометом клубнику под корень, чтобы не перенасытить землю непосредственно у корешков. Если раствор помета попадет на листья клубники, его нужно будет смыть, чтобы избежать появления ожогов.

Клубничную грядку также можно обработать коровьим или конским навозом. Его разбрасывают по поверхности земли сразу после ее рыхления и удаления сорняков. Далее грядку просто поливают поверх органики, давая ей возможность проникнуть в землю естественным образом вместе с водой или осадками.

Можно также приготовить клубнике зеленое удобрение из сорняков. Лучше всего подойдут для этого крапива листья одуванчика или лебеда. Сложите зелень в большую емкость и плотно утрамбуйте. Когда емкость наполнится, залейте все сверху чистой водой и оставьте настаиваться на неделю или две. Когда средство перебродит, процедите его и разведите полученную жидкость водой в 10 раз. Этим раствором клубнику подкармливают под корень.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать усы клубники.

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