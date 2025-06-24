Надо ли обрезать усы клубники: как правильно это сделать

Выращивание клубники требует немало знаний и внимания. Особого внимания требуют так называемые "усы" - длинные побеги, которые вырастают из материнского куста. Для одних огородников это шанс для размножения, а для других - ненужная трата сил растения.

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От того, как и когда их обрезать, зависит не только урожайность, но и здоровье куста. OBOZ.UA собрал советы специалистов, стоит ли удалять усы клубники, когда это лучше делать и как избежать ошибок в уходе.

Зачем обрезать усы клубники

Усы - это естественный способ клубники размножаться. Однако если их не обрезать, они начинают активно "оттягивать" на себя питательные вещества. Это ослабляет материнский куст и снижает качество ягод. Регулярная обрезка помогает растению сосредоточиться на плодоношении, улучшает вентиляцию между рядами и уменьшает риск грибковых заболеваний. Кроме того, без лишних побегов грядка выглядит опрятно, а уход за ней становится намного легче.

Когда и как проводить обрезку

Лучшее время для удаления усов - середина лета, после сбора урожая, с июля по начало августа. Именно тогда кусты начинают готовиться к следующему сезону, закладывая новые почки. Для ранних сортов процедура возможна уже в июне, а ремонтантные разновидности нуждаются в обрезке на протяжении всего лета. В октябре лучше не трогать усы - это может ослабить растение перед зимовкой. При обрезке важно использовать чистый инструмент и работать осторожно, чтобы не повредить корни.

В каких случаях усы оставляют

Если цель - обновление грядки или расширение площадей посадки, усы можно оставить. Лучше всего оставлять 1-2 самые крепкие розетки на побеге - именно они станут полноценными новыми кустами. Важно помнить: не все побеги стоит укоренять - слабые и пожелтевшие лучше удалить. Хорошо укоренившиеся усы можно пересаживать на новое место или использовать для формирования молодого участка.

Как ухаживать за клубникой после обрезки

После процедуры обрезки важно обеспечить растению должный уход: обильный полив, рыхление почвы и внесение удобрений на основе калия и фосфора. Также стоит внимательно осмотреть кусты - в случае обнаружения признаков болезней провести обработку биофунгицидами или бордоской жидкостью. Для профилактики следует поддерживать чистоту на грядках и избегать загущения.

Не стоит сразу выбрасывать все обрезанные побеги. Здоровые части можно использовать для размножения или добавить в компост. Если усы поражены болезнями - их нужно уничтожить или вынести за пределы участка. Лучше всего размножаются розетки второго года жизни - они дают сильные и жизнеспособные кусты.

Частые ошибки - обрезка руками вместо секатора, оставление слабых побегов и обрезка слишком поздней осенью. Не менее опасно использовать грязные инструменты - это прямой путь к заражению растений. Аккуратность и правильное время - главные заповеди эффективного ухода за клубничными грядками.

Обрезать усы или нет - зависит от ваших целей. Если хотите обильного урожая - обрезайте регулярно. Если хотите размножить растения - оставляйте самые лучшие побеги. Главное - не действовать наугад.

На OBOZ.UA вы узнаете, есть ли способы спасти клубнику, которая перестала плодоносить.

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