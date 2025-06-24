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Надо ли обрезать усы клубники: как правильно это сделать

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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Надо ли обрезать усы клубники: как правильно это сделать

Выращивание клубники требует немало знаний и внимания. Особого внимания требуют так называемые "усы" - длинные побеги, которые вырастают из материнского куста. Для одних огородников это шанс для размножения, а для других - ненужная трата сил растения.

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От того, как и когда их обрезать, зависит не только урожайность, но и здоровье куста. OBOZ.UA собрал советы специалистов, стоит ли удалять усы клубники, когда это лучше делать и как избежать ошибок в уходе.

Зачем обрезать усы клубники

Усы - это естественный способ клубники размножаться. Однако если их не обрезать, они начинают активно "оттягивать" на себя питательные вещества. Это ослабляет материнский куст и снижает качество ягод. Регулярная обрезка помогает растению сосредоточиться на плодоношении, улучшает вентиляцию между рядами и уменьшает риск грибковых заболеваний. Кроме того, без лишних побегов грядка выглядит опрятно, а уход за ней становится намного легче.

Надо ли обрезать усы клубники: как правильно это сделать

Когда и как проводить обрезку

Лучшее время для удаления усов - середина лета, после сбора урожая, с июля по начало августа. Именно тогда кусты начинают готовиться к следующему сезону, закладывая новые почки. Для ранних сортов процедура возможна уже в июне, а ремонтантные разновидности нуждаются в обрезке на протяжении всего лета. В октябре лучше не трогать усы - это может ослабить растение перед зимовкой. При обрезке важно использовать чистый инструмент и работать осторожно, чтобы не повредить корни.

В каких случаях усы оставляют

Если цель - обновление грядки или расширение площадей посадки, усы можно оставить. Лучше всего оставлять 1-2 самые крепкие розетки на побеге - именно они станут полноценными новыми кустами. Важно помнить: не все побеги стоит укоренять - слабые и пожелтевшие лучше удалить. Хорошо укоренившиеся усы можно пересаживать на новое место или использовать для формирования молодого участка.

Надо ли обрезать усы клубники: как правильно это сделать

Как ухаживать за клубникой после обрезки

После процедуры обрезки важно обеспечить растению должный уход: обильный полив, рыхление почвы и внесение удобрений на основе калия и фосфора. Также стоит внимательно осмотреть кусты - в случае обнаружения признаков болезней провести обработку биофунгицидами или бордоской жидкостью. Для профилактики следует поддерживать чистоту на грядках и избегать загущения.

Не стоит сразу выбрасывать все обрезанные побеги. Здоровые части можно использовать для размножения или добавить в компост. Если усы поражены болезнями - их нужно уничтожить или вынести за пределы участка. Лучше всего размножаются розетки второго года жизни - они дают сильные и жизнеспособные кусты.

Частые ошибки - обрезка руками вместо секатора, оставление слабых побегов и обрезка слишком поздней осенью. Не менее опасно использовать грязные инструменты - это прямой путь к заражению растений. Аккуратность и правильное время - главные заповеди эффективного ухода за клубничными грядками.

Обрезать усы или нет - зависит от ваших целей. Если хотите обильного урожая - обрезайте регулярно. Если хотите размножить растения - оставляйте самые лучшие побеги. Главное - не действовать наугад.

На OBOZ.UA вы узнаете, есть ли способы спасти клубнику, которая перестала плодоносить.

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