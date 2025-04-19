Как спасти клубнику, которая перестала плодоносить: советы

Выращивание клубники доставляет много удовольствия садоводам, особенно когда урожай щедрый и сладкий. Однако иногда случается, что растение начинает давать все меньше плодов или совсем перестает плодоносить. В такой ситуации не стоит сразу выбрасывать кусты – часто проблема решается простой пересадкой.

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Специалисты советуют планировать пересадку клубники преимущественно осенью – с начала сентября до конца октября. Именно в этот период у растения достаточно времени, чтобы укорениться до наступления холодов. Однако если по каким-то причинам осенняя пересадка не произошла, не все потеряно — ранняя весна, особенно апрель, также вполне приемлемо для пересадки.

Когда правильно пересаживать клубнику

Если клубничные кусты еще плодоносят, их можно оставить на текущем месте, только подкармливая подходящими удобрениями. Но если вы заметили, что ягод стало гораздо меньше или их совсем нет, пересадка может оказаться спасительным шагом. Смена места иногда возвращает растению способность активно плодоносить.

Как правильно пересадить клубнику

Процедура пересадки достаточно проста: нужно осторожно выкопать растение вместе с комом земли, сохраняя корневую систему, и переместить ее в подготовленный участок. Этот процесс можно проводить в течение всего вегетационного сезона, но важно учитывать погодные условия, чтобы растение не пострадало.

Чтобы клубника чувствовала себя комфортно, важно правильно подобрать участок. Лучше всего подойдет место с хорошим солнечным освещением, одновременно защищенным от сильного ветра. Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и обогащенной перегноем — именно в таких условиях кусты хорошо развиваются и плодоносят.

OBOZ.UA ранее писал советы о растениях, которые способны улучшить урожай клубники.

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