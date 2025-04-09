Какие растения улучшат урожай клубники: что посадить рядом

Клубника — одна из самых любимых садовых культур, часто выращиваемых в огородах и на дачах. Однако для получения лучшего урожая следует обратить внимание на то, какие растения высаживать рядом с клубникой.

Видео дня

Это не только поможет улучшить качество ягод, но и защитит от вредителей и болезней. Выбор компаньонов для клубники может существенно повысить урожайность и обеспечить здоровье кустов без применения химических средств защиты, отмечают эксперты.

Растения, отпугивающие вредителей

Одной из основных причин для посадки растений-компаньонов рядом с клубникой является защита от вредителей. Например, лук и шалфей прекрасно отпугивают насекомых, которые могут нанести вред ягодам. Петрушка является отличным партнером для клубники, поскольку она не только улучшает вкус ягод, но помогает сохранять урожай, привлекая полезных насекомых. Дополнительно, огуречная трава — это растение, которое привлекает пчел и других опылителей, а также борется с вредителями клубники.

Овощи, способствующие улучшению плодородия почвы

Посадка овощей рядом с клубникой может не только оградить ее от вредителей, но и улучшить структуру почвы. Фасоль, горох, редис и морковь – это растения, которые активно взаимодействуют с почвой, способствуя лучшему усвоению питательных веществ. Они также стимулируют развитие корневой системы клубники, что помогает лучше поглощать воду и минералы, повышая общую урожайность.

Растения-опылители для улучшения урожайности

Чтобы увеличить урожайность клубники, необходимо привлечь больше опылителей. Вот здесь на помощь придут помидоры и базилики. Эти растения не только привлекают пчел, но и улучшают окружающую почву, создавая идеальные условия роста ягод. Шпинат также является отличным компаньоном для клубники, поскольку помогает защитить ее от сорняков и вредителей, создавая здоровую среду вокруг растений.

Растения-компаньоны для клубники

Кроме овощей, клубника хорошо уживается с цветами. Бархатцы и календула – это естественные защитники, которые эффективно борются с вредителями, такими как тля и нематоды. Бархатцы также обладают свойством улучшать почву и служат естественной мульчей. Посадка календулы рядом с клубникой снижает вероятность возникновения таких болезней как фитофтороз и мозаика, тем самым повышая здоровье растений.

Еще одними цветами, которые станут отличными компаньонами для клубники, являются лаванда и чабрец. Лаванда отпугивает тлей и паутинных клещей, а ее аромат привлекает полезных опылителей. Тимьян, в свою очередь, помогает бороться с такими вредителями, как улитки и улитки, а также способствует улучшению качества почвы. Благодаря этим ароматным растениям можно обеспечить надежную защиту для клубники.

Чтобы получить максимальный эффект от посадки компаньонов, следует учесть не только выбор растений, но и правильное их расположение. Важно, чтобы растения-компаньоны не заграждали доступ света и воздуха для клубники. Большинство из них, например, календула и бархатцы, следует сажать в весенний период. Также необходимо следить за тем, чтобы корневая система некоторых агрессивных растений, например мяты, не угрожала корням клубники.

OBOZ.UA ранее писал о правильной подкормке клубники для увеличения урожая ягод.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.