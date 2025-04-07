Чем подкормить клубнику весной, чтобы получить хороший урожай: советы

Клубника – любимый фрукт, как детей, так и взрослых. Для того чтобы вырастить ее дома, нужно знать несколько нюансов.

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Например, следует удобрять ее трижды в год, чтобы она давала хорошие плоды. Это связано с тем, что клубника обычно растет несколько лет подряд на одном и том месте, и будет истощена, если ее не подкормить, пишет OBOZ.UA.

Ранней весной, когда только растает снег, первым вносится удобрение, содержащее азот. Приготовить самостоятельно азотное удобрение можно из куриного помета. Для этого разведите его в воде и дайте достояться 4 дня, после этого полейте клубнику.

Или можно развести в 10 литрах воды два стакана коровяка и одну ст.л сульфата аммония. Под каждый куст вносите по одному литру раствора.

Весной, до появления первых цветочков, растение подпитывают раствором борной кислотой. Чтобы приготовить, растворите в 10 л воды 1 ч.л борной кислоты, 30 капель йода и 1 стакан древесного пепла. Тщательно перемешайте и полейте кусты.

До цветения клубники хорошо подживать ее раствором йода. Для этого в 10 л ведре разведите 10 капель йода и полученным раствором опрыскивайте культуру до появления цветочков. Затем в течение лета повторяйте данную процедуру с интервалом десять дней.

Следующую подкормку проводят, когда клубника начинает цвести, примерно в мае-июне. В этот период клубника нуждается в калии. Много калия содержит коровяк, можно для подкормки использовать раствор сернокислого цинка (0,02%) или растворить одну чайную ложку селитры калиевой в 10 л воды.

Во время цветения клубники требуется не только калий, улучшает завязывание бутонов и борную кислоту. Чтобы подкормить клубнику, нужно в 10 л воды развести по 2 г марганцовки и борной кислоты и 1 литр пепла. Полейте этим раствором грядку после обычного полива.

Опытные хозяева для подкормки используют хлеб, замачивают в теплой воде и настаивают в течение недели. Перед использованием растворяют в воде и поливают кусты во время цветения.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем лучше поливать клубнику, чтобы получить больше ягод.

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