Чем полить клубнику, чтобы получить больше ягод: совет эксперта

Весенний уход за клубникой – залог обильного летнего урожая. Уход за этим растением не требует много усилий, но для достижения наилучших результатов важно обеспечить ему необходимые питательные вещества.

Видео дня

Оказывается, даже один обычный кухонный ингредиент может значительно улучшить рост клубники и способствовать увеличению урожая. Эксперты советуют использовать для подкормки кустов кофейную гущу.

Когда и чем удобрять клубнику

Клубника, хотя и относительно неприхотливая культура, нуждается в специальном уходе, чтобы плодоносить более обильно. Весной, когда растения только начинают расти, они тратят много энергии на формирование новых побегов и листьев. Именно в это время растениям нужен азот, чтобы способствовать росту здоровых зеленых листьев, которые, в свою очередь, поддерживают процесс образования больших ягод в будущем. Без достаточного количества азота растения могут расти слабыми, что приводит к более мелким ягодам.

Садоводы рекомендуют использовать кофейную гущу как природное удобрение для клубники. Кофейная гуща содержит значительное количество азота, что необходимо для роста растений. Кроме того, она создает слабую кислотность в почве, которая является идеальной для клубники, поскольку эта культура предпочитает кислые почвы. Таким образом использование кофейной гущи помогает не только увеличить содержание питательных веществ, но и создать оптимальные условия для роста растений.

Как кофейная гуща защищает от вредителей

Еще одним важным преимуществом кофейной гущи является ее способность отпугивать вредителей. Многие насекомые и грызуны не выносят запаха кофе, поэтому его использование на участке может помочь снизить риск повреждения растений вредителями. Комары, муравьи, осы, улитки, даже крысы и мыши, как правило, держатся подальше от мест, где разбросана кофейная густая. Это дополнительный плюс для тех, кто хочет избежать химических средств борьбы с вредителями.

Как правильно использовать кофейную гущу как удобрение

Использовать кофейную гущу очень просто. Для этого нужно собрать около 40 граммов кофейной гущи и растворить ее в ведре воды. Раствор должен настаиваться 24-48 часов, во время которых следует периодически перемешивать. После этого полученное жидкое удобрение можно использовать для полива клубники. Важно помнить, что раствор нужно разбавлять, чтобы не повредить корни растений из-за чрезмерного внесения удобрений.

Несмотря на многочисленные преимущества кофейной гущи, нужно соблюдать осторожность при ее использовании. Чрезмерное удобрение может привести к негативным последствиям. Если клубника получает слишком много азота, ее листья будут расти очень пышными, но плоды могут не развиваться должным образом. Азот стимулирует рост зелени, а не плодов, поэтому важно соблюдать умеренность в количестве удобрения.

Кофейная гуща – это природное удобрение, которое не только помогает росту клубники, но и делает ваш сад более экологичным. Использование таких удобрений позволяет избежать химикатов, которые могут нанести вред окружающей среде и одновременно сокращает количество пищевых отходов в вашем доме. Это выгодный и эффективный способ подкормить растения, не причиняя вреда природе.

Осторожность при использовании кофейной гущи

Однако следует помнить, что кофейная густая может быть токсичной для домашних животных. Кошки и собаки часто пытаются поесть все, что находят на земле, и кофейная гуща может быть для них опасной. Поэтому если у вас есть животные, обязательно проверяйте, нет ли остатков кофе на земле, где животные могут их найти.

OBOZ.UA также предлагает узнать, какое удобрение поможет клубнике на ваших грядках стать гигантской.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.