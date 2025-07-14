Новый фильм о Супермене успешно стартовал в кино: каковы кассовые сборы

Новый фильм о Супермене стал первым проектом обновленной киновселенной DC Studios. Лента продемонстрировала высокие стартовые показатели в прокате. За первую неделю мировые кассовые сборы составили 217 миллионов долларов, из которых 122 миллиона – в Северной Америке.

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Таким образом, фильм занял третье место по масштабности дебюта в 2025 году, уступив лишь "Minecraft" и "Лило и Стич". Детали рассказало издание Variety.

Для Warner Bros. этот релиз имеет стратегическое значение – "Супермен" стал первым фильмом в перезапущенной киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Бюджет производства составил $225 миллионов, а на маркетинг потрачено около $100 миллионов. Ставка велика: будущее обновленной вселенной зависит от первого шага.

"Это выдающийся внутренний дебют. Если есть слабость – то только на зарубежных рынках", – прокомментировал Дэвид А. Гросс, аналитик киноиндустрии. По его словам, Супермен – классически американский герой, что может влиять на международное восприятие.

Режиссер Джеймс Ганн сделал ставку не на звездный каст, а на эмоциональную глубину, честную историю и зрелищное производство. В центре сюжета – Кларк Кент, который пытается быть силой добра в мире, где его действия вызывают недоверие. Антагонистом выступает Лекс Лютор в исполнении Николаса Голта, а ключевую поддержку герою оказывает журналистка Лоис Лейн (Рэйчел Броснахан) и пес Крипто.

Зрители положительно оценили новый взгляд на Супермена: рейтинг 82% на Rotten Tomatoes и оценка A- на CinemaScore указывают на высокий уровень одобрения.

Фильм демонстрирует отход от мрачной стилистики предыдущих релизов, таких как "Бэтмен против Супермена" Зака Снайдера, и предлагает более легкий, оптимистичный и более человечный подход. Около 28% зрителей в премьерные выходные были моложе 25 лет – это свидетельствует об эффективном привлечении новой аудитории.

"Это классическая арка героя: несовершенный человек, который решает бороться со злом, имея особые силы. Это понятно, близко к сердцу и работает", – отмечает Гросс.

Картина также достигла впечатляющих результатов на экранах IMAX: $19,1 миллиона в Северной Америке (15,6% от всех сборов) и $30,4 миллиона в мире.

После череды кассовых провалов прошлых лет – "Флэш", "Аквамен 2", "Шазам 2", "Синий жук", новый "Супермен" выглядит как наконец-то правильный шаг. Впереди еще несколько анонсированных фильмов: "Супердевушка", "Глиняное лицо" и новая "Чудо-женщина", но именно "Супермен" имеет задачу восстановить доверие фанатов к вселенной DC.

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