Фильм 'Ночь в музее' перезапустят: что известно

Музей, экспонаты которого ночью превращаются в магические артефакты, снова откроет свои двери. Студия 20th Century Studios работает над переосмыслением комедийно-приключенческой франшизы фильмов "Ночь в музее".

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Об этом сообщило издание Variety. Над сценарием будущей ленты уже работает автор комедии "Водитель для копа" и сериала "Крепкий Харт" Триппер Кленси.

Подробности сюжета пока не разглашаются, однако известно, что франшиза получит историю с новыми персонажами. Продюсерами фильма будут выступать Шон Леви и Дэн Левин.

Франшиза "Ночь в музее", стартовавшая в 2006 году, имела три продолжения: "Ночь в музее: Смитсоновская битва" (2009), "Ночь в музее: Секрет гробницы" (2014) и анимационный фильм "Ночь в музее: Камунра воскресает". Леви выступил режиссером первых трех фильмов, а Мэтт Даннер – занимался постановкой "Канмуры".

Главного героя кинотрилогии сыграл комик Бен Стиллер. Он воплотил ночного охранника Ларри Дэйли, который работает в музее. Однажды он обнаруживает, что исторические артефакты, которые ему поручено стеречь, по ночам оживают. Во франшизе также участвовали Робин Уильямс, Оуэн Уилсон, Рики Джерве, Микки Руни, Брэд Гарретт, Дик Ван Дайк и Рами Малек. Три игровых фильма собрали в общей сложности более 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате.

Когда выйдет перезапуск "Ночи в музее", пока неизвестно. Также нет информации о том, кто станет режиссером картины и сыграет в ней.

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