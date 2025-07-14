Еще успеете собрать урожай: какие овощи можно посадить в июле

Хотя июль традиционно считается серединой сезона для огородников, это вовсе не означает, что уже поздно что-то сажать. Наоборот, вторая половина лета открывает неожиданные возможности для тех, кто хочет продлить сезон свежих овощей или наверстать пропущенную весеннюю посадку.

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Июльские посадки – это шанс получить полноценный осенний урожай из культур, которые быстро созревают или не боятся легких заморозков. Опытные фермеры советуют обратить внимание на ряд овощей, которые можно смело высевать прямо сейчас и уже через 1,5–2 месяца радоваться результатом.

Свекла

Эти корнеплоды прекрасно себя чувствуют даже при посадке в середине лета. От семян до сбора обычно проходит 50–70 дней, а сама свекла может выдержать даже легкие заморозки. По словам фермера Эмили Скотт из штата Мэн, это один из лучших вариантов для июльской посадки. Идеальный pH почвы – от 6,0 до 7,0.

Совет: для сбора урожая аккуратно тяните за ботву у основания, когда корнеплод достигнет нужного размера.

Морковь

Морковь тоже хорошо адаптирована к поздней посадке. Сорта вроде Little Finger или Minicore готовы уже через 55–60 дней. В среднем же – 70–80 дней до созревания. Главное – сеять в рыхлую, глубокую почву и придерживаться регулярного полива.

Совет: для уборки урожая разрыхлите землю и осторожно вытяните морковку за ботву.

Кабачки

Кабачки – настоящий фаворит для летних посадок. Они быстро растут, любят тепло и плодородную почву. По словам фермера Эрика Ниусмы с фермы Maine Hill, сорта Black Beauty или Italian Heirloom могут дать плоды уже через 40–50 дней.

Огурцы

Сорта для маринования или свежего употребления созревают примерно за 50 дней. Подходят как для открытого грунта, так и для теплиц. Огурцы требуют частого сбора – это стимулирует дальнейшее плодоношение.

Кустовая фасоль

Фасоль – неприхотливая культура, которая предпочитает тепло и солнце. Большинство сортов дают урожай через 45–60 дней, а такие как Strike или Contender – еще быстрее. Ее преимущество в том, что она непрерывно плодоносит, если регулярно собирать стручки.

Совет: собирайте фасоль, когда стручки полные, но еще мягкие. Для сбора удобно пользоваться секатором.

Помидоры

Летний огород трудно представить без сочных помидоров. Для июльской посадки лучше всего подойдут раннеспелые сорта, которые созревают уже через 50–62 дня. Они хорошо подходят для регионов с коротким вегетационным периодом или более прохладным климатом.

Руккола

Эта ароматная зелень растет быстро: микрозелень готова уже через 14 дней, а первые листья – через 3–6 недель. Руккола – культура прохладного сезона, но ее можно выращивать и летом, если обеспечить тень в самые жаркие часы. В июле сейте в полузатененных местах или возле высоких растений, дающих естественную тень.

Салат-латук

Термостойкие сорта салата – еще один отличный выбор для июля. Салат растет быстро: молодые листья можно собирать через 28 дней, полный урожай – через 40–50 дней. Один из рекомендуемых вариантов – сорт Black Seeded Simpson.

Шпинат

Для посадки в июле выбирайте теплолюбивые сорта, которые не склонны к преждевременному цветению даже в жару. Урожай готов через 50–80 дней.

Совет: сеять лучше в местах, которые получают тень после обеда, и поддерживать влажность почвы. Для сбора срезайте листья у основания.

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