Чем удобрить спатифиллум, чтобы он цвел годами: натуральное средство

Мирные лилии (спатифиллум) – любимые цветы многих из-за их блестящих зеленых листьев и красивых белых цветов. Хотя они достаточно неприхотливы в уходе, своевременная подкормка может помочь их стимулировать повторное цветение.

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Эти растения не требуют чрезмерного количества питательных веществ, поэтому их важно удобрять только раз в месяц в течение весенних и летних месяцев вегетации. Хитрый рецепт домашнего удобрения, предложенный заядлым садоводом, предусматривает использование банановой кожуры. Анонимный любитель растений посоветовал участникам группы "Советы и подсказки по садоводству" в Facebook, пишет Express.

Этот лайфхак с банановой кожурой вызвал немалый резонанс среди таких же любителей комнатных цветов.

Как использовать банановую кожуру как удобрение

Погружение банановой кожуры в воду позволяет высвобождать питательные вещества, такие как калий, фосфор и магний, которые полезны для миролюбивых лилий.

Важно разбавить воду, настоянную на бананах, большим количеством воды, чтобы продлить срок ее хранения и предотвратить перегрузку растения.

Чтобы использовать банановую кожуру как замоченное удобрение, нарежьте ее на мелкие кусочки, замочите в воде на несколько дней, а затем используйте богатую питательными веществами жидкость для полива растений. Замоченную кожуру также можно добавить в компост.

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