Чем подкормить клубнику во время цветения: урожай вас поразит

Весной клубника нуждается в особом внимании, ведь именно в период цветения закладывается будущий урожай. Чтобы ягоды были большими, сладкими и многочисленными, необходимо своевременно позаботиться о дополнительном питании.

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Эксперты советуют обратить внимание на простое, но действенное средство – борную кислоту. Этот доступный препарат часто используется в хозяйствах и имеет значительные преимущества именно для плодовых культур. Применение борной кислоты в правильный момент может существенно повысить качество и количество клубничного урожая.

Когда цветет клубника, чем подкормить

Борная кислота особенно эффективна во время цветения клубники, поскольку способствует лучшему завязыванию плодов и уменьшает осыпание цветов. Кроме того, она улучшает вкусовые качества ягод, делая их более сладкими и ароматными. Благодаря этой простой подкормке клубничные кусты получают необходимые микроэлементы для полноценного развития.

Подкормку следует проводить только внекорневым способом – через опрыскивание. Это позволяет растениям быстрее усвоить полезные вещества, что особенно важно в период активного формирования завязи. Такой способ питания также помогает избежать повреждения корневой системы и обеспечивает равномерное распределение раствора по всему растению.

Для приготовления питательного раствора нужно взять половину чайной ложки борной кислоты, растворить ее в стакане горячей воды, тщательно перемешать до полного растворения. Далее концентрат добавляют в 10 литров воды, снова перемешивают и раствор готов к применению. Обработку следует проводить осторожно, смачивая листья и цветы – на 10 квадратных метров грядки понадобится примерно литр раствора.

Этот бюджетный способ ухода за клубникой уже давно оценили опытные садоводы. Без использования дорогих удобрений можно получить значительно лучший урожай, если подкормку сделать вовремя. Регулярное применение такого раствора во время цветения может стать настоящим секретом успеха в выращивании сладкой клубники.

Важно помнить: даже самые простые средства могут давать отличный результат, если использовать их правильно и с учетом потребностей растений. Поддержка клубники в период цветения – залог обильного и вкусного урожая уже в ближайшие недели.

OBOZ.UA ранее публиковал советы, какие растения сажать возле клубники, чтобы улучшить урожайность.

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