Чем подкормить малину, чтобы значительно увеличить урожай: советы экспертов

Малина – одна из самых популярных ягод, выращиваемых на садовых участках. Спелые ягоды обладают не только отличным вкусом, но и многими полезными свойствами. Чтобы получить большой урожай и обеспечить свою семью вкусными ягодами, нужно правильно ухаживать за малиновыми кустами.

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Одним из ключевых аспектов является подкормка, ведь малина, как многолетняя культура, истощает почву и нуждается в регулярных удобрениях. Как и когда подкармливать малину, чтобы обеспечить ее здоровый рост и обильный урожай, рассказывают эксперты.

Для достижения хороших результатов важно осуществить три основных подкормки малины в течение сезона. Первую подкормку рекомендуется сделать в начале вегетации, вторую – в период активного плодоношения, а третью – в конце лета, для восстановления сил растения и подготовки к зиме.

Первая подкормка: стимулируем рост и развитие

Первая подкормка имеет немаловажное значение для стимуляции активного роста побегов. В начале весны малина нуждается в азоте для наращивания листьев и молодых побегов, а также фосфоре для укрепления корневища и калия для лучшего формирования завязей. Подкормку осуществляют в мае, используя раствор навоза (1 кг на ведро воды), прибавляемый под каждый погонный метр. Если после подкормки растения остаются бледными, через две недели следует сделать корневую подкормку раствором "Нитроаммофоски".

Вторая подкормка: активное плодоношение и улучшение качества ягод

Когда на малине появляются завязи, наступает время второй подкормки. Во время активного плодоношения малине требуется сбалансированный состав удобрений, содержащий азот, фосфор, калий и гуминовые соединения. Это способствует развитию полезных микроорганизмов в почве. Для этого можно использовать готовые органические и минеральные удобрения, такие как "Идеал", или приготовить настой из трав и сорняков. Растения, нуждающиеся в подкормке, поливают после глубокого полива, используя 7 литров раствора на каждый квадратный метр.

Третья подкормка: подготовка к зиме

Завершающий этап подкормки малины осуществляется в конце лета или начале осени. На этот раз основная цель – укрепить растение и помочь ему подготовиться к зимовке. Для этого используются удобрения без азота, поскольку стимулировать рост побегов перед зимовкой не рекомендуется. Внесение сульфата калия или калимагнезии из расчета 2 столовых ложки на ведро воды улучшит зимостойкость малины. Также под кусты можно внести зольный настой, содержащий калий, фосфор и микроэлементы.

Мульчирование для лучшего результата

Для поддержания оптимальных условий в почве и улучшения его структуры следует добавить мульчу. Слой органического материала, такого как торф, перегной или солома поможет сохранить влагу в почве и защитит корневую систему от замерзания зимой. Мульча также способствует разложению органических веществ и обогащает почву необходимыми элементами.

Важно помнить, что оптимальные сроки и составы удобрений могут изменяться в зависимости от погодных условий. В средней полосе Украины первая подкормка проводится в мае, а последняя – в конце августа. В южных регионах, где сезон роста длиннее, можно несколько корректировать время внесения удобрений.

Регулярная подкормка малины в течение вегетационного периода позволяет растению получать все необходимые питательные вещества для здорового роста, развития и плодоношения. Без надлежащего ухода культура может выявить признаки истощения почвы, что отрицательно скажется на количестве и качестве ягод.

OBOZ.UA ранее писал, каких распространенных ошибок следует избегать при уходе за малиной.

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