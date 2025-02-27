УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Чем подкормить малину, чтобы значительно увеличить урожай: советы экспертов

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
240
Чем подкормить малину, чтобы значительно увеличить урожай: советы экспертов

Малина – одна из самых популярных ягод, выращиваемых на садовых участках. Спелые ягоды обладают не только отличным вкусом, но и многими полезными свойствами. Чтобы получить большой урожай и обеспечить свою семью вкусными ягодами, нужно правильно ухаживать за малиновыми кустами.

Видео дня

Одним из ключевых аспектов является подкормка, ведь малина, как многолетняя культура, истощает почву и нуждается в регулярных удобрениях. Как и когда подкармливать малину, чтобы обеспечить ее здоровый рост и обильный урожай, рассказывают эксперты.

Для достижения хороших результатов важно осуществить три основных подкормки малины в течение сезона. Первую подкормку рекомендуется сделать в начале вегетации, вторую – в период активного плодоношения, а третью – в конце лета, для восстановления сил растения и подготовки к зиме.

Первая подкормка: стимулируем рост и развитие

Первая подкормка имеет немаловажное значение для стимуляции активного роста побегов. В начале весны малина нуждается в азоте для наращивания листьев и молодых побегов, а также фосфоре для укрепления корневища и калия для лучшего формирования завязей. Подкормку осуществляют в мае, используя раствор навоза (1 кг на ведро воды), прибавляемый под каждый погонный метр. Если после подкормки растения остаются бледными, через две недели следует сделать корневую подкормку раствором "Нитроаммофоски".

Чем подкормить малину, чтобы значительно увеличить урожай: советы экспертов

Вторая подкормка: активное плодоношение и улучшение качества ягод

Когда на малине появляются завязи, наступает время второй подкормки. Во время активного плодоношения малине требуется сбалансированный состав удобрений, содержащий азот, фосфор, калий и гуминовые соединения. Это способствует развитию полезных микроорганизмов в почве. Для этого можно использовать готовые органические и минеральные удобрения, такие как "Идеал", или приготовить настой из трав и сорняков. Растения, нуждающиеся в подкормке, поливают после глубокого полива, используя 7 литров раствора на каждый квадратный метр.

Третья подкормка: подготовка к зиме

Завершающий этап подкормки малины осуществляется в конце лета или начале осени. На этот раз основная цель – укрепить растение и помочь ему подготовиться к зимовке. Для этого используются удобрения без азота, поскольку стимулировать рост побегов перед зимовкой не рекомендуется. Внесение сульфата калия или калимагнезии из расчета 2 столовых ложки на ведро воды улучшит зимостойкость малины. Также под кусты можно внести зольный настой, содержащий калий, фосфор и микроэлементы.

Чем подкормить малину, чтобы значительно увеличить урожай: советы экспертов

Мульчирование для лучшего результата

Для поддержания оптимальных условий в почве и улучшения его структуры следует добавить мульчу. Слой органического материала, такого как торф, перегной или солома поможет сохранить влагу в почве и защитит корневую систему от замерзания зимой. Мульча также способствует разложению органических веществ и обогащает почву необходимыми элементами.

Важно помнить, что оптимальные сроки и составы удобрений могут изменяться в зависимости от погодных условий. В средней полосе Украины первая подкормка проводится в мае, а последняя – в конце августа. В южных регионах, где сезон роста длиннее, можно несколько корректировать время внесения удобрений.

Регулярная подкормка малины в течение вегетационного периода позволяет растению получать все необходимые питательные вещества для здорового роста, развития и плодоношения. Без надлежащего ухода культура может выявить признаки истощения почвы, что отрицательно скажется на количестве и качестве ягод.

OBOZ.UA ранее писал, каких распространенных ошибок следует избегать при уходе за малиной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.