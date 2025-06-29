Чем подкормить помидоры, чтобы они дали хорошие плоды: неожиданное удобрение из ванной комнаты

Помидоры очень уязвимы к ряду грозных вредителей, включая тлю, листовертов, мучнистых червецов, гусениц, растительных клопов и паутинных клещей. Болезни растений, такие как фитофтороз и пятнистость листьев, также являются распространенными проблемами для садоводов, но одна вещь, которую часто игнорируют, - это дефицит.

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Даже самые заядлые садоводы могут быть озадачены, когда некогда цветущие растения помидоров начинают выглядеть плохо. Может появиться пожелтение листьев, пятнистые плоды и плохой рост, и, несмотря на все ваши усилия, они просто не оживают. Эксперты по садоводству предполагают, что решение может быть в вашем шкафчике в ванной комнате, пишет Express.

Хотя во время фазы цветения и плодоношения принято использовать удобрения для помидоров с высоким содержанием калия, магний часто не учитывается. А именно он является ключевым игроком в производстве хлорофилла. Без него фотосинтез замедляется, и рост страдает.

Именно поэтому соль Эпсома (английская соль или сульфат магния) является идеальным решением, если проблема точно в магнии, но ее следует использовать с осторожностью. Дефицит магния обычно проявляется в виде ярко-зеленых ребер и прожилок на листьях, а также обесцвеченных участков желтого, красного или коричневого цвета.

Магний является центром молекулы хлорофилла, поэтому он имеет решающее значение для красивого зеленого цвета листьев и, следовательно, полезен для общего здоровья растений.

Чтобы подтвердить дефицит магния, достаточно быстрого анализа почвы с помощью домашнего тестового набора. В противном случае, самыми четкими признаками на растении является пожелтение между жилками старых листьев, иногда с красновато-коричневыми оттенками.

На старых листьях также могут появляться коричневые пятна, и они в конце концов преждевременно опадать. К счастью, вы можете немедленно решить проблему, подкармливая помидоры английской солью один раз в месяц в течение вегетационного периода.

Английская соль, также известная как сульфат магния, – это природное минеральное соединение магния, серы и кислорода.

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