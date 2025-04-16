Чем подкормить помидоры, чтобы выросли больше и вкуснее: натуральное удобрение

Коммерческие удобрения для помидор широко доступны, но их домашний вариант имеет много преимуществ: он является натуральным, эффективным и в большинстве случаев абсолютно бесплатным.

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Ингредиент для домашнего удобрения для помидор легко найдется на кухне. Речь идет о кожуре от бананов. Инфлюэнсерша с ником @phillyjlay1, которая дает советы садоводам и огородникам в TikTok, рассказала, как превратить эти отходы в хорошую подкормку для ваших растений.

Банановая кожура является идеальным природным удобрением, которое "любят" помидоры, поскольку она богата питательными веществами, в частности калием, магнием, фосфором и кальцием, но почти не содержит азота.

В сочетании с банановой шкуркой пользовательница добавляет яичную скорлупу, богатую кальцием, а также содержит небольшое количество калия, фосфора и магния.

Затем она кладет оба ингредиента в блендер и измельчает их. Далее она рекомендует разбавить раствор водой, прежде чем удобрять им ваши растения томатов.

Большим преимуществом таких жидких удобрений является то, что они обеспечивают почти мгновенный эффект. Они вносятся с водой, чтобы корни растения могли быстро поглощать их.

Огородники добьются наибольшего успеха, подкармливая свои помидоры раз в неделю в течение вегетационного периода.

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