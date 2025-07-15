Чем подкормить помидоры в июле: урожай улучшится

Июль – месяц, когда завязь помидоров быстро развивается и начинает наливаться соком. С точки зрения ухода за огородом это означает, что растению нужна подкормка калием и фосфором. Именно эти вещества помогают плодам набрать хорошую массу и приобрести лучший вкус.

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А вот азотные удобрения в июле помидорам уже не слишком нужны. Разве что растения имеют слабый вид и нуждаются в поддержке для наращивания дополнительной зеленой массы. Чем правильно удобрять помидоры в июле, рассказало издание для огородников "Земляк".

Монофосфат калия

Это средство содержит много калия и фосфора, в которых как раз и нуждаются помидорные кусты. Чтобы приготовить питательный раствор, разведите 5-15 г монофосфата калия в 10 л воды и полейте полученной жидкостью кусты. Рекомендуется повторять такую подкормку дважды в месяц с интервалом в 10-14 дней.

Суперфосфат и сульфат калия

Эти вещества тоже дают помидорам так нужную в июле подкормку. Растворите 2 ст. л. суперфосфата в 1 л горячей воды, а затем разведите полученный раствор чистой водой в пропорции 1:10. Также можно соединить 1 ст. л. суперфосфата с 1 ч. л. сульфата калия и развести их 10 литрами воды. Кроме того, сульфат калия можно вносить в сухом виде — 15-20 г на 1 кв. м с интервалом в две недели.

Нитрофоска и гумат калия

Если помидорам не хватает кальция, это проявляется в виде вершинной гнили на плодах или пожелтения молодых листьев. В таком случае разведите 20 г кальциевой селитры в 10 л воды и полейте этим средством грядку. Также можно развести 1 ст. л. нитрофоски и 1 ч. л. сухого порошка гумата калия в 10 л воды.

Борная кислота

Бор – очень важный элемент для завязывания плодов на помидорных кустах. Чтобы получить подкормку с его достаточным количеством, разведите 10 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте этой жидкостью помидорные кусты. Это поможет предотвратить опадание цветков и улучшит формирование плодов.

Важные предостережения

Полив помидоров питательными растворами нужно проводить только после того, как вы тщательно увлажнили почву на грядке. Это поможет защитить корни растений от ожогов, которые могут возникнуть из-за прямой подкормки. Также дополнительная влага в субстрате улучшит усвоение питательных веществ.

Подкармливать помидоры лучше в вечерние часы, когда жара спадает. Также можно провести процедуру в пасмурный день. Это поможет избежать слишком быстрого испарения раствора и появления ожогов листьев.

И всегда помните, что избыток удобрений может быть вреднее, чем их недостаток. Поэтому никогда не превышайте рекомендованные дозировки препаратов.

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