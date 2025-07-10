Что посадить возле огурцов и помидоров, чтобы их не съели вредители: одно полезное растение

Бархатцы – это привлекательное дополнение к любому саду. Их ярко окрашенные цветы идеально подходят для летних бордюров и горшков, часто цветут до осени.

Видео дня

Но, кроме декоративности, бархатцы – или тагеты, как их называют научным языком – имеют практическое назначение для овощеводов. Они способны отпугивать вредителей (белокрылок), например, от растений огурцов и помидоров, если посадить их рядом, пишет OBOZ.UA.

Бархатцы также привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки, журчалки и златоглазки, которые охотятся на виды вредителей, такие как тля. Кроме того, что бархатцы помогают защищать продовольственные культуры, они сами по себе съедобны, с цитрусовым, слегка пряным вкусом.

При этом стоит помнить, что слизни считают листья бархатцев невероятно вкусными, поэтому, если вы их сажаете, вам нужно заранее спланировать какое-то средство от этих вредителей.

Некоторые садоводы сообщают, что слизни пожирают бархатцы, купленные в магазине, но почти не касаются растений, выращенных из семян.

Бархатцы лучше всего растут в защищенном месте, особенно крупные африканские сорта, которые могут сильно пострадать от сильного ветра.

Их следует сажать в той части вашего сада, которая регулярно получает полное солнце, с достаточно плодородной, но хорошо дренированной почвой.

Если вы сажаете цветы в горшки, следует использовать универсальный компост для горшков без торфа, и помните, что горшки нуждаются в обильном поливе, особенно в это время года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда и где сеять бархатцы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.