Когда и где сеять бархатцы: советы для дачников

Бархатцы привлекают не только ярким и длительным цветением, но и неприхотливостью в уходе, устойчивостью к изменениям погоды и многими полезными свойствами для огорода. Помимо декоративной функции эти цветы выполняют роль естественной защиты от вредителей, помогают удерживать влагу в почве, обогащают землю полезными веществами.

Видео дня

Бархатцы – это растения, которые можно с уверенностью назвать универсальными. OBOZ.UA рассказывает, когда и как правильно высевать цветы в открытую почву.

Когда высевать бархатцы в открытый грунт

Бархатцы следует высевать, когда земля уже хорошо прогрелась и исчезла угроза заморозков. Оптимальный момент – когда среднесуточная температура достигает +5 °C и в почве уже не осталось остатков льда или мерзлых комочков. Обычно это конец марта или первые недели апреля – в зависимости от погодных условий региона.

В прохладных областях, где весна затяжная и нестабильная, есть смысл начать с выращивания рассады в домашних условиях в начале марта. А уже в апреле, когда стабилизируется погода, молодые растения высаживают в открытую почву.

Как правильно сеять бархатцы

Для успешного выращивания цветов важно выбрать солнечный участок, защищенный от застоя влаги. Бархатцы не переносят чрезмерно увлажненную почву, поэтому мест с высоким уровнем грунтовых вод следует избегать.

Порядок высева:

Подготовьте бороздки глубиной 4-5 см.

Расстояние между рядами – 30–40 см, чтобы кусты имели пространство для разрастания.

После высева немного присыпьте семена землей и полейте небольшим количеством воды.

Когда появятся всходы, нужно проредить насаждение. Расстояние между растениями должно составлять не менее 10 см. Через 7-8 недель после высева обычно формируются первые бутоны.

Особенности ухода за бархатцами

Хотя бархатцы способны расти даже на бедных почвах, для пышного цветения следует обеспечить базовый уход.

Полив должен быть регулярным, но без переувлажнения. В засушливую погоду необходимо не допускать пересыхания почвы.

Можно использовать минеральные или органические удобрения раз в несколько недель. Разрыхление и прополка помогает сохранять структуру почвы и уменьшает конкуренцию со стороны сорняков.

Даже при минимальном уходе бархатцы будут радовать глаз с начала лета и до первых заморозков.

Как сеять бархатцы на рассаду

Если вы хотите получить раннее цветение или живете в регионе с прохладной весной, целесообразно вырастить бархатцы из-за рассады. Сеять семена следует в марте или апреле.

Пошаговая инструкция:

Понадобится смесь – торф, огородная земля, компост и немного песка. Субстрат должен быть легким, рыхлым и питательным. Лучшей емкостью будет глубокий контейнер с дренажными отверстиями. На дно можно насыпать керамзит или мелкий щебень. За 2–3 дня до посева следует увлажнить почву, а затем равномерно посеять семена. После посева обязательно нужно сделать легкое увлажнение и накрыть емкости пленкой или стеклом. Контейнер с семенами следует поставить в теплое место до появления всходов. Когда появятся первые побеги, пленку следует снять, а рассаду перенести на хорошо освещенный подоконник. Перед высадкой в грунт рассаду необходимо закалить – выносить на несколько часов в открытый воздух, постепенно увеличивая время пребывания.

Зачем сажать бархатцы на огороде

Бархатцы – не просто цветы для украшения клумб. Их присутствие на грядках может стать настоящим спасением для многих овощных культур.

Улучшение почвы

Разветвленная корневая система бархатцев улучшает структуру земли, сохраняет влагу и уменьшает ее уплотнение. Кроме того, растения выделяют в почву вещества, которые обогащают его микроэлементами.

Защита от вредителей

Сильный аромат цветов отпугивает таких вредителей, как мыши, улитки, медведка, нематоды и проволочники. Именно поэтому опытные огородники советуют высаживать бархатцы между грядками с томатами, перцем, баклажанами, картофелем и бобовыми.

Защита от болезней

Помидоры особенно чувствительны к фитофторозу. Один из проверенных способов профилактики – осенью перекопать участок с измельченными остатками бархатцев. Такой естественный "зеленый барьер" снижает риск распространения грибковых заболеваний.

Борьба с сорняками

Если посадить бархатцы в междурядьях или на пустых участках, их густые листья будут сдерживать рост сорняков. Также цветы эффективны у плодовых деревьев, ягодников, кустов и клубники – они защищают растения от серой гнили.

Ранее OBOZ.UA объяснял, когда лучше высаживать георгины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.