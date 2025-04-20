Чем подкормить розы, чтобы цветы были большими и красивыми: топ-4 кухонных ингредиента

Розы часто считают жемчужиной любого сада, к тому же поддержка их цветения и предотвращения болезней не обязательно обойдется много.

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По словам экспертов по садоводству, ряд обычных кухонных отходов можно переработать на мощные, природные стимуляторы для ваших роз, помогая вам выращивать более крупные и яркие цветы почти за бесценок, пишет OBOZ.UA.

Банановая кожура

Банановая кожура является отличным природным удобрением для роз благодаря высокому содержанию калия. Калий играет решающую роль в выращивании цветков и повышает устойчивость растений к болезням.

Благодаря высокой концентрации макроэлементов, особенно калия, банановые шкурки являются превосходной добавкой для почвы, увеличивая силу цветения и общее состояние здоровья ваших роз.

Для достижения наилучших результатов заморозьте кожуру до тех пор, пока не получите необходимое количество, смешайте с теплой водой в густую смесь и разлейте ее вокруг роз.

Кофейная гуща

Использованная кофейная гуща – еще один бюджетный стимулятор роз. Она богата азотом, который способствует пышным зеленым листьям и помогает отпугивать вредителей, таких как улитки и улитки, благодаря своему сильному аромату. Почва также способствует структуре почвы, улучшая аэрацию и удержание воды.

Яичная скорлупа

Очищенная и размельченная яичная скорлупа обеспечивает постоянную дозу кальция, жизненно важного для развития корней и общей силы растения. Они также могут служить физическим барьером против улиток, если посыпать их вокруг основания ваших кустов роз.

Молоко

Хотя молоко не богат питательными веществами продуктом, оно играет уникальную роль в уходе за розами. Его противогрибковые свойства делают его эффективным средством для борьбы с распространенными болезнями роз, такими как мучнистая роса и черная пятнистость, без агрессивных химикатов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что посадить рядом с розами.

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