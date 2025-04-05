Ваш сад будет не узнать: что посадить рядом с розами

Розы – это садовая классика. Их элегантность и утонченность способна превратить любой сад в произведение искусства. Однако розарий может быть еще более эффектным, если дополнить его правильно подобранными растениями-компаньонами. Они не только подчеркнут красоту роз, но и принесут практическую пользу – защитят от вредителей, улучшат почву и привлекут полезных насекомых.

Видео дня

Идеальные компаньоны – это растения, хорошо чувствующие себя в одинаковых условиях: на полном солнце и в почвах с хорошим дренированием. Эксперты по ландшафтному дизайну и садоводству поделились лучшими вариантами, способными превратить ваш розарий в поразительный, пышный уголок гармонии.

Лаванда

Это многолетнее растение с приятным ароматом и утонченными сине-фиолетовыми цветами, идеально сочетающимися с розами.

"Растения с голубыми оттенками прекрасно дополняют традиционные цвета роз", – отметил Том Соулсби, старший садовник Чикагского ботанического сада.

Кроме декоративной роли, лаванда является естественным репеллентом – она отпугивает тлю и белокрылок. Посаженная вдоль границ розария, она также привлекает опылителей. Лаванда любит хорошо дренированную сухую почву.

Самшит

Универсальный вечнозеленый кустарник создает выразительную структуру сада и прекрасный фон для роз.

"Их текстура создает эффект занавеса, благодаря чему розы выглядят еще ярче", – объяснила Хелейн Врана, специалист по ландшафтным растениям компании RP Marzilli & Company.

Самшит легко формировать, он подходит для создания бордюров или партеров и хорошо растет на солнце или в полутени. Почва подойдет хорошо дренированная, суглинистая, нейтральная или щелочная.

Клематис

Вьющееся растение с роскошным разнообразием цветов и форм идеально для вертикального озеленения – на опорах, арках или стенах.

"Это лиана, которую я люблю совмещать с розами. Она придает высоты, цвета и динамики", – подчеркнул Соулсби.

Некоторые сорта клематисов также эффективно используются как почвопокровные. Растение выносливое, устойчивое к болезням, прекрасно дополняет розы в цветочной композиции.

Кошачья мята

Неприхотливое многолетнее растение сочетает декоративность с функциональностью. Ее нежные цветы в лавандовых, белых или розовых тонах хорошо контрастируют с розами.

"Кошачья мята привлекает опылителей и полезных хищников, которые уменьшают количество вредителей в розарии", – объяснил Уорд Дилмор, ландшафтный дизайнер Petrus.

Кроме того, некоторые сорта образуют плотный покров, защищая почву от пересыхания.

Бархатцы

Яркие однолетники известны своими свойствами отпугивать вредителей. Их часто используют для биологической защиты растений в садах и огородах.

"Бархатцы отпугивают нематод, белокрылку, а также тлей и японских жуков, которые часто атакуют розы", – отметил Дилмор.

Это надежное, простое в уходе растение, которое не только полезно, но и украшает сад многообразием цветов.

Пеларгония

Красочное и выносливое цветущее растение прекрасно сочетается с розами как в клумбах, так и в контейнерах.

"Герань цветет на протяжении всего лета, а также обладает свойствами, которые отпугивают вредителей", – подчеркнул Дилмор.

Она неприхотлива и легко приспосабливается к условиям роста. Почва подойдет хорошо дренированная, богатая органикой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подпитать гортензии для пышного цветения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.