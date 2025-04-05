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Ваш сад будет не узнать: что посадить рядом с розами

Алина Милсент
NewsLife
3 минуты
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Ваш сад будет не узнать: что посадить рядом с розами

Розы – это садовая классика. Их элегантность и утонченность способна превратить любой сад в произведение искусства. Однако розарий может быть еще более эффектным, если дополнить его правильно подобранными растениями-компаньонами. Они не только подчеркнут красоту роз, но и принесут практическую пользу – защитят от вредителей, улучшат почву и привлекут полезных насекомых.

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Идеальные компаньоны – это растения, хорошо чувствующие себя в одинаковых условиях: на полном солнце и в почвах с хорошим дренированием. Эксперты по ландшафтному дизайну и садоводству поделились лучшими вариантами, способными превратить ваш розарий в поразительный, пышный уголок гармонии.

Лаванда

Ваш сад будет не узнать: что посадить рядом с розами

Это многолетнее растение с приятным ароматом и утонченными сине-фиолетовыми цветами, идеально сочетающимися с розами.

"Растения с голубыми оттенками прекрасно дополняют традиционные цвета роз", – отметил Том Соулсби, старший садовник Чикагского ботанического сада.

Кроме декоративной роли, лаванда является естественным репеллентом – она отпугивает тлю и белокрылок. Посаженная вдоль границ розария, она также привлекает опылителей. Лаванда любит хорошо дренированную сухую почву.

Самшит

Ваш сад будет не узнать: что посадить рядом с розами

Универсальный вечнозеленый кустарник создает выразительную структуру сада и прекрасный фон для роз.

"Их текстура создает эффект занавеса, благодаря чему розы выглядят еще ярче", – объяснила Хелейн Врана, специалист по ландшафтным растениям компании RP Marzilli & Company.

Самшит легко формировать, он подходит для создания бордюров или партеров и хорошо растет на солнце или в полутени. Почва подойдет хорошо дренированная, суглинистая, нейтральная или щелочная.

Клематис

Ваш сад будет не узнать: что посадить рядом с розами

Вьющееся растение с роскошным разнообразием цветов и форм идеально для вертикального озеленения – на опорах, арках или стенах.

"Это лиана, которую я люблю совмещать с розами. Она придает высоты, цвета и динамики", – подчеркнул Соулсби.

Некоторые сорта клематисов также эффективно используются как почвопокровные. Растение выносливое, устойчивое к болезням, прекрасно дополняет розы в цветочной композиции.

Кошачья мята

Ваш сад будет не узнать: что посадить рядом с розами

Неприхотливое многолетнее растение сочетает декоративность с функциональностью. Ее нежные цветы в лавандовых, белых или розовых тонах хорошо контрастируют с розами.

"Кошачья мята привлекает опылителей и полезных хищников, которые уменьшают количество вредителей в розарии", – объяснил Уорд Дилмор, ландшафтный дизайнер Petrus.

Кроме того, некоторые сорта образуют плотный покров, защищая почву от пересыхания.

Бархатцы

Ваш сад будет не узнать: что посадить рядом с розами

Яркие однолетники известны своими свойствами отпугивать вредителей. Их часто используют для биологической защиты растений в садах и огородах.

"Бархатцы отпугивают нематод, белокрылку, а также тлей и японских жуков, которые часто атакуют розы", – отметил Дилмор.

Это надежное, простое в уходе растение, которое не только полезно, но и украшает сад многообразием цветов.

Пеларгония

Ваш сад будет не узнать: что посадить рядом с розами

Красочное и выносливое цветущее растение прекрасно сочетается с розами как в клумбах, так и в контейнерах.

"Герань цветет на протяжении всего лета, а также обладает свойствами, которые отпугивают вредителей", – подчеркнул Дилмор.

Она неприхотлива и легко приспосабливается к условиям роста. Почва подойдет хорошо дренированная, богатая органикой.

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