Чем подкормить смородину, чтобы была размером с черешню: поможет одно средство

Смородина как садовая культура довольно неприхотлива, она привлекает садоводов своей выносливостью и вкусовыми качествами. Каждый хозяин желает получить со своих смородиновых кустов щедрый урожай крупных и сладких ягод.

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Достичь такого результата возможно благодаря правильному и своевременному уходу, в частности, обеспечению растения необходимыми питательными веществами. Существует проверенный метод, который может стать ключом к впечатляющему увеличению размера и качества ягод.

Как подкормить черную смородину

Довольно часто садоводы сталкиваются с проблемой мелких и кислых ягод смородины, что снижает радость от сбора урожая. Среди возможных причин такого явления может быть не только неправильный полив или чрезмерное внесение удобрений, но и отсутствие важной симбиотической связи в почве. Речь идет о микоризе - полезном сожительстве грибов с корневой системой растения, которое значительно облегчает поглощение ею питательных веществ.

Решить эту проблему и обеспечить смородину необходимым питанием может применение именно микоризы. Этот специализированный препарат доступен для приобретения в садоводческих магазинах. Рекомендуется проводить такую процедуру один раз в год, оптимально - весной, в апреле-мае.

Для применения препарат микоризы следует развести водой, строго следуя инструкции на упаковке. Полученным раствором поливают прикорневую зону кустов. Лучше всего это делать рано утром или в пасмурный день, чтобы избежать быстрого испарения. После полива обязательно следует провести мульчирование почвы вокруг куста, что поможет сохранить влагу и создать благоприятные условия для развития микоризы.

Уже примерно через две недели после внесения микоризы можно заметить первые положительные изменения: листья на кустах становятся более насыщенными и яркими. Главное – значительно улучшается качество ягод. Они не только становятся многочисленнее, но и существенно увеличиваются в размере, достигая величины черешни, что позволит собрать действительно богатый урожай.

OBOZ.UA ранее сообщал, какие удобрения могут навредить кустам смородины.

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