Чем полить орхидеи, чтобы получить больше цветов: секретное вещество

Орхидеи – экзотические на вид растения разнообразных ярких цветов, от разных оттенков розового, фиолетового и оранжевого до голубого. Эти растения любят регулярный полив и косвенный солнечный свет.

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И хотя некоторые могут считать эти растения требовательными, но когда дело доходит до полива орхидеи, есть один элемент, который следует добавить в воду. Согласно недавнему видео TikTok от Ideal Home, им является рисовая вода.

"Она содержит крахмал, обеспечивающий энергией", – отметили эксперты, добавив, что рисовая вода содержит витамин B, "который помогает создать крепкую корневую систему".

Кроме того, рисовая вода "помогает создавать полезные бактерии в почве".

Как использовать рисовую воду для полива орхидей

Сохраните оставшуюся воду, когда вы варите рис, и дайте ей остыть до комнатной температуры. Смешайте одну часть рисовой воды с одной частью обыкновенной воды. Поливайте орхидею каждые две-три недели, добавляя рисовую воду непосредственно в грунт.

Рекомендуется разбавить рисовую воду одним стаканом воды, чтобы предотвратить отверждение смеси.

Советы по уходу за орхидеей

Орхидеи лучше всего растут в компосте для орхидей на основе коры. Им нужно место с ярким косвенным светом, чтобы цвести и хорошо расти, например, подоконник, выходящий на север или восток.

Имейте в виду, что любые холодные сквозняки могут вызвать опад цветочных почек на орхидее.

Они хорошо подходят для наших домов с центральным отоплением, радуя ярким цветением, которое может занять месяцы.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какое удобрение может вынудить орхидеи цвести долгое время.

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