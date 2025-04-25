Спатифиллум и орхидея будут цвести без конца: поможет одно простое удобрение

Спатифиллумы и орхидеи приобрели такую популярность как комнатные растения благодаря несложному уходу и неприхотливости к условиям содержания. Тем не менее, если вы хотите получить пышное цветение и красивую зелень, их нужно правильно подкармливать.

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Самое простое решение – купить готовое специальное удобрение. Отдельное – для спатифиллума и очень специфичное – для орхидеи. Однако, как пишет издание Express, даже у себя на кухне можно найти продукт, который можно превратить в качественную пищу для этих цветов. И продукт этот – обычный банан.

Из кожуры этого фрукта готовят банановую воду, содержащую все необходимые питательные вещества. Они помогают почти всем растениям обеспечивать здоровый рост и регулярное цветение.

Чтобы приготовить банановую воду, возьмите кожуру от одного фрукта, хорошо промойте под проточной водой и порежьте на произвольные кусочки. Затем залейте чистой водой комнатной температуры, закройте крышкой и отправьте в прохладное темное место на 7 дней.

Когда средство будет готово, остатки кожуры удалите, а жидкость процедите и разбавьте двумя частями свежей воды. Концентрированное средство само по себе будет слишком кислотным. Полученным удобрением поливайте цветы раз в 2-3 недели вместо воды. Для орхидеи лучше разводить жидкость еще раз вдвое.

Вода, настоянная на банане, служит жидким удобрением или компостным чаем. Также она обладает пестицидными свойствами, помогая отпугивать вредителей, таких как тля.

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