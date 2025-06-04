Чем поливать помидоры, чтобы они дали впечатляющий урожай: неожиданное решение

Полив помидоров одним кухонным отходом может помочь получить лучший урожай, когда наступит время.

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Как оказалось, кофейная гуща является превосходным жидким удобрением для растений, особенно, для помидоров. Остатки кофе содержат три важных питательных вещества - азот, фосфор и калий, - которые, будучи добавленными в почву, легко поглощаются корнями растений томатов. Кофейная гуща также сохраняет огромное количество влаги, которая нужна растению томатов для выращивания плодов, пишет OBOZ.UA.

Остатки кофе можно использовать как подкормку для растений помидоров в течение всего весенне-летнего периода.

После того, как вы насладились утренним кофе, эксперты советуют просто промыть остатки кофе водой. Как только некрепкий кофе остынет, его можно использовать как дополнительное средство во время полива помидоров.

Так же, если вы не допьете свою чашку кофе, вы также можете использовать это для полива помидоров. Просто добавьте такое же количество воды в кофе и используйте это, когда придет время поливать растения.

Кофе может поддерживать рост помидоров в течение всего процесса выращивания, даже если вы выращиваете семена в помещении. Просто смешайте кофейную гущу с почвой для рассады, и это поможет ускорить ее рост.

После этого остатки кофе можно будет использовать, когда наступит время переносить помидоры на улицу. Во время посадки просто добавьте три-четыре столовые ложки кофейной гущи в почву в каждую посадочную лунку.

Эта кофейная гуща будет медленно высвобождать все свои питательные вещества в почву, а затем в корни. Для дальнейшей пользы просто добавьте еще несколько столовых ложек на поверхность каждого растения после посадки.

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