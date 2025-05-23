Как спасти помидоры от популярной болезни: действенный способ

Помидоры являются одной из самых популярных культур, а также одними из самых легких в выращивании. Однако, хотя существуют сорта, устойчивые к болезням, фитофтороз может стать большой проблемой на пути к хорошему урожаю.

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Фитофтороз - это грибковая инфекция, которая распространяется через ветер и брызги воды. Болезнь обычно появляется с июня по август, но может быть спровоцирована влажными условиями. Помидоры на открытом воздухе более подвержены фитофторозу, особенно когда условия одновременно теплые и влажные, пишет OBOZ.UA.

Одним из первых признаков фитофтороза являются коричневые запавшие пятна на созревающих помидорах, которые затем могут распространиться на остальные растения. Коричневые листья, стебли и увядание растения также являются распространенными признаками. Лечение фитофторы может быть сложным, поэтому лучше всего принимать профилактические меры и следить за своими растениями.

Один из лучших способов предотвратить фитофтороз – это добавление мульчи к растениям помидоров. Мульча может охлаждать корни, предотвращая его пересыхание, и предотвращать распространение болезней во время полива.

Во время полива патогены из почвы могут попадать на растение, что приведет к инфекции. Мульча действует как барьер между почвой и растением, предотвращает это.

Существует множество разновидностей мульчи, но некоторые из лучших вариантов для помидоров включают солому, древесную щепу, скошенную траву и натуральные варианты.

Посыпание мульчи вокруг растений помидоров не только защитит их от болезней, но и поможет подавить надоедливые сорняки.

Также учтите, что чрезмерный полив растений помидоров может привести к попаданию воды на листья, что может распространять болезни.

Если у вас более одного растения помидоров, убедитесь, что они расположены на расстоянии, чтобы листья не касались друг друга.

Это гарантирует, что растения останутся сухими и без фитофтороза.

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