Чтобы урожай был быстрее: чем подкормить помидоры в мае и июне

Помидоры – популярный овощ для выращивания на собственном огороде. Но некоторые дачники жалуются, что им не удается вырастить достаточно сладкие и сочные плоды. И ошибка может крыться в неправильной подкормке растения.

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Чтобы томаты хорошо набрали вкус и вес, полезные вещества им нужно обеспечить в период цветения и формирования завязи, который приходится на май и июнь. Как это правильно сделать, узнавал OBOZ.UA.

Подкормка слабой рассады

Если вы приобрели некачественную рассаду или ваши собственные посевы растут слабыми, первым делом проверьте, достает ли растениям света. Если его не хватает, стебли рассады вытягиваются, растут медленно, а листья вянут.

Отрегулировав освещение также подкормите рассаду комплексным минеральным удобрением, таким как азофоска (1 ст. л. на 10 л воды), и микроэлементами. Также стоит подкормить растения стимуляторами роста. Их вносят согласно инструкции за 1-2 дня до переноса в грунт.

Укоренение в почве

Через неделю после посадки помидоров на грядке под посевы вносят органически-минеральную смесь. В 10 л воды разводят 0,5 л жидкого коровяка и 1 ст. л. нитрофоски. На каждое растение должно приходиться по 0,5 литра такого раствора.

Подкормка во время цветения

Когда на помидорных кустах начнет распускаться вторая цветочная кисть, наступает время еще одной подкормки. Для приготовления раствора в 10 литрах воды нужно развести 0,5 л куриного помета и добавить 1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. сульфата калия. Тщательно перемешайте средство и внесите под каждый томатный куст по 1 литру.

Удобрения на период плодоношения

Когда помидоры начнут завязываться, приготовьте раствор суперфосфата. На 10 литров воды берите 1 столовую ложку средства. Этого количества должно хватить на 1 квадратный метр грядки.

В целом для формирования крупных, сочных плодов со сладкой ароматной мякотью томатам нужны такие элементы как бор, марганец, йод и калий. Именно они должны содержаться в минеральных удобрениях. Также можно приготовить средство с необходимой композицией микроэлементов самостоятельно. Для этого в 10 л воды растворите 10 г порошка борной кислоты, 10 мл йода и всыпьте 1,5 л просеянной золы. Все хорошо перемешайте и влейте под каждый куст по 1 л раствора. Но перед такой подкормкой необходимо как следует пролить томатную грядку.

Реанимация после заморозков

Если высаженные помидоры пострадали от ночных заморозков, на помощь придет кристаллическая мочевина. Она пополнит силы растений и поможет быстро восстановиться. Просто подсыпьте под каждый куст небольшую горсть кристаллической мочевины, а через 7-10 дней пролейте землю раствором куриного помета. Чтобы приготовить его, заполните бочку или другую достаточно вместительную тару птичьим пометом на половину объема. Далее до краев заполните емкость водой и дайте настояться в течение 3 дней. Полученный концентрат нужно развести чистой водой в соотношении 1:15. Под каждый куст вносят по 3 литра такого средства.

Защита от фитофторы

Едва ли не самой распространенной болезнью томатов является фитофтора. Защитить от нее могут борная кислота, марганцовка и йод. Как только начнет образовываться завязь, опрыскайте томатные кусты слабым раствором марганцовки. Он должен быть розового цвета. Через неделю проводят обработку борной кислотой в пропорции 1 ч. л. на 10 литров воды. И еще через неделю по листу и завязи растения обрабатывают йодом - также в пропорции 1 ч. л. на 10 литров воды.

Также против фитофторы на томатах можно использовать зольный настой, приготовленный из расчета 2 ст. л. древесной золы на 1 л воды. Такую смесь выдерживают в течение двух дней и затем опрыскивают ею грядку.

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