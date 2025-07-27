Звездный парикмахер описал лучшую прическу для женщин, которым за 50

Звезды Голливуда с длинными волосами, включая Мерил Стрип, Энди Макдауэлл и Дайан Китон, выбирают длинные волосы, бросая вызов традиционному представлению о том, что короткие волосы лучше всего подходят женщинам старшего возраста.

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Звездный парикмахер Джейсон Колльер, эксперт по волосам и бренд-консультант Jerome Russell Bblonde, развеял этот миф, предлагая советы о том, как наслаждаться длинными волосами в любом возрасте, пишет Express.

"Длинные волосы прекрасно смотрятся на широком диапазоне возрастных групп – и особенно хорошо подходят тем, у кого средние или густые волосы", – сказал он.

Многие люди замечают значительные изменения в своих волосах в 30-40 лет, когда они начинают стареть.

С некогда предполагаемыми кудрями может быть труднее работать, а некоторые пряди становятся тонкими и прямыми. Джейсон советует людям с последними избегать стрижек одной длины, которые могут подчеркнуть признаки старения.

"Обязательно оставляйте свои длинные волосы в свои 50, 60, 70 лет и позже, но помните, что им понадобится немного дополнительного ухода. Нужны будут дополнительные средства для ухода за волосами, и, возможно, вам придется потратить дополнительные 10 минут на укладку", – сказал парикмахер.

Джейсон рекомендует несколько стилей, в частности волны "русалка", для зрелых женщин, которые хотят создать иллюзию густых, пышных волос.

Он уточняет: "Волны русалки имеют равномерное движение в форме буквы S и добавляют длинным волосам красивого движения".

Еще один замечательный вариант – это упругая укладка феном, которая создает мягкий, гладкий, блестящий силуэт, "излучающий молодость".

Если вы не желаете зачесывать волосы назад, Джейсон советует отказаться от гладкого образа в пользу чего-то более расслабленного.

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