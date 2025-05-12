Что сделать, чтобы на луке не было стрелок: советы для дачи

Стрелки на луке – важная части растения, которая обеспечивает его размножение в дикой природе. Но при этом они портят его вкусовые и питательные качества как овоща.

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Стрелки могут появляться, если посевной материал хранился в ненадлежащих условиях или был высажен не вовремя. Однако опытные огородники нашли способ предупредить развитие стрелок на луке. OBOZ.UA рассказывает о нюансах этого лайфхака.

Чтобы лук-севок не ушел в стрелку, перед посадкой его нужно замочить в растворе обычной поваренной соли. На 1 литр теплой воды понадобится столовая ложка продукта. Растворите его в воде, а затем замочите в этом растворе посевной материал на 2 часа. Сразу после этого лук можно высаживать. Замачивание в солевом растворе также защитит лук от загнивания, вредителей и некоторых болезней и будет способствовать лучшему формированию плодов.

Для лучшего эффекта после появления всходов лук нужно еще раз полить аналогичным солевым раствором. На вкус овоща и состояние почвы одноразовый полив с солью не повлияет.

Если же лук выпустит стрелки, их нужно будет сразу удалить. Срезайте цветоносный побег у самого основания, а срез присыпайте той же солью. Это поможет защитить все растение от проникновения инфекции.

Кстати, сами стрелки можно использовать в кулинарии. Они имеют специфический вкус и их можно добавлять в салаты, супы, мясные и рыбные блюда и т.д.

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