Чем стирать постельное белье, чтобы было, как в отеле: идеальное средство

Один специалист по гостиничному бизнесу рассказал, как лучше всего отбелить постельное белье, а также чего следует избегать.

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Ричард Эдвардс, владелец White House Hideaway – роскошного коттеджа в Херефордшире – сказал: "В гостиничном бизнесе белое постельное белье – наша визитная карточка. Гости сразу замечают, если постельное белье выглядит не идеально", пишет Express.

По его словам, худшее решение – это использование отбеливателя. Это средство со временем разрушает волокна и на самом деле может сделать белые вещи тусклыми.

Еще одной распространенной ошибкой является стирка постельного белья при неправильной температуре; слишком высокая температура может привести к появлению пятен и пожелтению.

Если вода слишком холодная, то она "не активирует ваше стиральное средство должным образом". "Мы всегда используем теплую воду – около 40°C", – сказал г-н Эдвардс, добавив, что для "сохранения белоснежного вида" лучше всего использовать порошковое моющее средство.

Но кислородный отбеливатель — это совсем другое дело.

Что такое кислородный отбеливатель?

Также известный как перкарбонат натрия, это средство для чистки и удаления пятен, которое выделяет кислород при растворении в воде.

Как работает кислородный отбеливатель?

Кислородный отбеливатель работает, высвобождая молекулы кислорода, которые расщепляют пятна и осветляют белые вещи без агрессивного химического воздействия традиционного отбеливателя.

Еще несколько советов

Когда дело доходит до стирки постельного белья, рекомендуется не перегружать стиральную машину.

"Простыням нужно пространство, чтобы двигаться в воде", – сказал г-н Эдвардс. "Когда они упакованы слишком плотно, моющее средство не может правильно циркулировать, и в результате вы получаете неравномерную стирку".

Если возможно, лучше всего сушить постель на улице. Если же вы используете сушильную машину, выньте простыни, когда они еще немного влажные, и сушите их на веревке.

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