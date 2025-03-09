Как отбелить одежду, полотенца и постельное белье без химии: лайфхак

Если ваша одежда, полотенца или постельное белье выглядят серыми или желтыми, возможно, пора их осветить. Если у вас под рукой нет отбеливателя для белья или вы хотите избегать химических веществ, есть альтернатива, на которую не нужно тратить много денег.

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Томас Берд, эксперт по текстилю и владелец Fabrics Online, поделился своим простым и быстрым приемом, как вернуть белому белью первоначальный вид с помощью лимонного сока, пишет Express.

Лимоны содержат лимонную кислоту, природный отбеливающий агент, эффективно удаляющий даже самые стойкие пятна.

В отличие от химических отбеливателей он удаляет пятна без риска повреждения, что делает его идеальной альтернативой для освещения белого белья. Кроме того, эксперт отметил, что лимонный сок также придает вашему белью свежий цитрусовый аромат и устраняет неприятные запахи.

Хотя лимонный сок отлично удаляет пятна и освещает одежду, Томас призвал не использовать его на цветных вещах, ведь он может приглушить их цвет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отбелить одежду и носки без химии.

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