Как отбелить одежду и носки без химии: добавьте во время стирки одно средство

Белая одежда, носки и простыни часто более восприимчивы к пятнам, но вы можете отбелить их одним предметом на кухне – и это не уксус или пищевая сода.

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Магазинный отбеливатель – не выход, ведь слишком жесткий для одежды, а также не очень эффективен, поскольку он не может расщепить соединения в определенных пятнах, чтобы избавиться от них, и может фактически связывать их в ткани, поясняет OBOZ.UA.

Природные альтернативы не только безопасны для стирки, но и более эффективны для расщепления сложных пятен.

Одним из сильнейших средств для отбеливания белья, отлично справляющегося с удалением пятен, являются лимоны, поскольку они содержат лимонную кислоту.

Лимоны – это естественные отбеливатели и осветители, а также они придают вашему белью аромат чистоты и свежести.

Лимонная кислота в лимонном соке невероятно эффективна в выведении тяжелых жирных пятен, что делает ее идеальной для использования после праздников, поскольку она может расщепить большинство пятен от еды и напитков.

Лимонный сок не только удаляет растворенные пятна, но также обладает мягкими отбеливающими свойствами под воздействием солнечного света, помогая осветить белую одежду.

Как использовать лимон для стирки белой одежды

Если ваша белая одежда очень загрязнена, замочите ее в лимонном соке, прежде чем бросить в стиральную машину.

Просто наполните миску или ванну горячей водой, затем добавьте много лимонного сока или ломтиков лимона. Затем добавьте свою белую одежду и дайте ему постоять в течение одного часа, прежде чем постирать его как обычно.

Затем добавьте лимонный сок в ящик для стиральных средств вашей машины во время обычной стирки. Стирать нужно в теплой воде, если на этикетке не указана холодная вода.

Если вы можете, повесьте белое белье на улице. Ультрафиолетовые лучи под действием солнечного света реагируют на лимонную кислоту, помогая отбелить ткань и расщепить остатки пятен.

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