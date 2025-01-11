Как отбелить одежду за 10 минут: поможет проверенное средство

При неправильной стирке вещи, в том числе полотенца и носки, могут оказаться тусклыми.

Видео дня

Но сохранить их нетронутый вид, реально. Вопрос о том, как лучше отбелить одежду и какое средство при этом эффективно использовать, обсуждался в группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook.

Большинство пользователей рекомендовали Napisan, пятновыводитель и отбеливатель для белья. В Украине его можно купить в магазинах европейских товаров.

Как работает это средство

Napisan работает путем выделения активного кислорода для удаления пятен, и вещи будут дезинфицироваться при замачивании в продукте.

Его можно использовать разными способами, включая добавление в стиральную машину или использование для замачивания. Просто смешайте 35 г Napisan с пятью литрами воды и замочите загрязненное белье на два часа перед стиркой.

Его также можно использовать в качестве предварительной обработки перед стиркой, просто смешав 30 г продукта с небольшим количеством воды, чтобы сделать пасту, а затем нанести ее на загрязненную одежду.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как отбелить постель до идеального состояния естественным методом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.