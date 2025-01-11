Гости будут в восторге: условия ухода, от которых орхидея будет регулярно цвести

Уход за орхидеями в зимние месяцы может быть непростым. Ведь эта тропическая гостья, ставшая распространенным комнатным растением, плохо переносит нехватку света и тепла, а хозяева часто бессознательно наносят ей вред чрезмерной заботой об уходе и поливе.

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Как не навредить орхидее в зимние месяцы и даже заставить ее регулярно цвести, узнавал OBOZ.UA. Эти лайфхаки в первую очередь касаются популярных фаленопсисов.

Для начала очень важно убедиться, что у вас в доме установлена правильная температура для орхидей. Зимой необходимо, чтобы столбик термометра не опускался ниже 16 °C, потому что в более холодных условиях растения могут начать страдать и демонстрировать признаки стресса.

Важно также, чтобы температура была достаточно стабильной. Потому что орхидеи плохо переносят резкие смены холода и тепла. Более того, когда становится жарче 26 °C, растение начинает вкладывать усилия в отращивание новых листьев и корней, а это задерживает цветение.

Впрочем, легкое ночное похолодание пойдет на пользу цветку. Однако ночная температура в помещении не должна быть ниже дневной более чем на 5 градусов. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы она опускалась ниже 10 °C. В противном случае цветок может испытать холодовые травмы – части орхидеи станут водянистыми, потеряют окраску, а рост растения замедлится.

Освещение также очень важно для ваших орхидей. Они не будут расти, если вы держите их в темной комнате. Им нужно получать не менее восьми часов естественного света в день. Если в вашем регионе пасмурно, обязательно обеспечьте цветку освещение лампами.

В идеале нужно держать орхидеи повернутыми в одном направлении к свету. В таком случае все бутоны также будут обращены к свету и раскроются друг за другом. Так вы получите отличный каскад из цветов.

Убедиться, что ваши орхидеи хорошо увлажнены, очень важно. Но не менее важно не переливать их, ведь избыток влаги наносит растению значительный вред. Проверяйте состояние корней растения между поливами в зимний сезон. Вода в холодное время улетучивается дольше, поэтому количество поливов нужно будет сократить. Дождитесь, пока растение не подсохнет, прежде чем увлажнять его субстрат снова. И позаботьтесь о том, чтобы вода, которую вы вносите в горшок, не была слишком холодной.

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