Не летом: когда лучше ехать в Венецию

Венеция – легендарный город, ежегодно входящий в топ самых популярных направлений. Венеция настолько уникальна, что многие люди хотят увидеть ее своими глазами, независимо от времени года. Каждый сезон имеет плюсы и минусы, поскольку существуют различные мероприятия и события, которые могут сделать незабываемым посещение города на воде.

Видео дня

Эксперты LonelyPlanet рассказали, когда лучше посетить Венецию. Это настоящая жемчужина Италии, объединяющая богатую историю, неповторимую архитектуру и романтическую атмосферу.

С мая по октябрь в Венеции проходят фестивали, поэтому в этот период туристов в городе слишком много. Действительно, это идеальное время для путешествий – отличная погода, длительный световой день, но чем ближе к лету, тем выше цены и больше толпы.

В разгар лета в Венеции жарко, что может испортить путешествие, если вы планируете исследовать город пешком.

Большое количество посетителей прибывает в Венецию весной на Карнавал (проходит в Масленичный вторник).

Венецианская биеннале – это одна из самых престижных и известных выставок современного искусства в мире. Она проходит каждые два года и собирает художников, кураторов и любителей искусства со всего мира. Биеннале – это место, где художники могут представить свои самые смелые и экспериментальные работы.

Июнь – это начало активного туристического сезона. Несмотря на то, что в июле погода станет удушающей, в Венеции все еще будет шумно. Если толпы действительно становится слишком много, подумайте об однодневной поездке за город. Можно отдохнуть на одном из множества пляжей Лагуны, как в Венеции, так и вокруг нее.

Феста дель Реденторе – это один из самых величественных и эмоциональных праздников Венеции, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июля. История начинается с 1577 года, когда Венеция наконец-то преодолела страшную эпидемию чумы. В честь этого чуда и в благодарность Богу за спасение, венецианцы решили ежегодно отмечать Феста дель Реденторе. Это религиозный праздник, посвященный Богу-Спасителю, и настоящее зрелище с фейерверками, регатами, народными гуляниями и вкусной едой.

Сентябрь – один из самых лучших месяцев в году для туристов. Жара спадает, но погода все еще великолепна, и это прекрасное время, чтобы насладиться городом. В октябре, когда наступает настоящая осень, есть несколько хороших дней, но это также время, когда на горизонте появляется возможность acqua alta. Это природное явление, регулярно происходящее в Венеции и других городах Венецианской лагуны. Основная причина acqua alta – сильные приливы, поднимающие уровень воды в лагуне. Ветры, особенно с южного направления, могут усиливать эффект приливов.

Так что эксперты советуют посетить Венецию в марте или апреле. По сравнению с летними месяцами, в это время гораздо меньше туристов. Это значит, что вы сможете насладиться более спокойными прогулками по узким улочкам и площадям, а также быстрее попадете к популярным достопримечательностям.

Март и апрель – это переходные месяцы от зимы к лету. Температура воздуха становится теплее, но еще не слишком жарко. Весна в Венеции – прекрасное время, когда природа оживает. Цены на проживание и питание в марте и апреле, как правило, ниже, чем в разгар туристического сезона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топе самых романтичных городов для путешествия на День святого Валентина.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.