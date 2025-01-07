Как стимулировать рост замиокулькаса: простой вариант подкормки

Существует распространенное мнение, что замиокулькас – растение неприхотливое в уходе: нужно просто выбрать правильное место и изредка поливать. Действительно, замиокулькас хорошо растет как при ярком рассеянном свете, так и в полутени. Для растения подойдет универсальная почва с добавлением песка для лучшего дренажа.

Видео дня

Однако часто случается, что листья начинают желтеть, а растение становится хилым. Эксперты рассказали, как стимулировать рост замиокулькаса.

Оптимальные условия для замиокулькаса

Если замиокулькас уже некоторое время не дает новых побегов и листьев, сначала следует проверить, созданы ли у него соответствующие условия для нормального роста.

Замиокулькас не требователен к влажности воздуха. Опрыскивание листьев можно производить летом для удаления пыли. Растение предпочитает умеренный полив. Между поливами верхний слой почвы должен просохнуть.

Оптимальная температура для растения составляет 18-25°C. Зимой температура должна опускаться ниже 16°C.

Молодые растения пересаживают ежегодно весной, взрослые – раз в 2-3 года. Горшок для пересадки должен быть чуть больше предыдущего. На дне емкости обязательно должен быть дренажный слой.

Как стимулировать рост замиокулькаса

Чтобы стимулировать рост замиокулькаса, эксперты советуют использовать достаточно неожиданный ингредиент – желатин. Нужно растворить одну чайную ложку продукта в 200 мл теплой воды, тщательно перемешать и дождаться, пока жидкость остынет.

Далее следует развести приготовленное желатиновое удобрение тремя стаканами воды и тщательно полить растение полученной смесью.

Принято считать, что зимой и осенью удобрения лучше не вносить, так как чрезмерная доза питательных веществ может ослабить находящееся в состоянии покоя растение.

Зимой можно заменить стимулирующий желатин удобрением с высоким содержанием калия. Его можно приготовить простым, домашним способом. Просто бросьте банановую шкурку в большую банку, залейте ее литром теплой воды и настаивайте в течение суток. Полейте замиокулькас неразбавленной смесью и вы увидите, как вскоре он формирует новые листья..

Ранее OBOZ.UA рассказывал, из каких кухонных отходов можно приготовить удобрение для орхидеи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.