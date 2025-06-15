Чем удобрить голубику, чтобы получить щедрый урожай: домашнее средство

Голубику выращивают ради вкусных и сладких ягод. Однако, чтобы она росла как можно лучше, ее нужно подпитывать.

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Голубика, как и большинство других мягких фруктов, нуждается в сбалансированном количестве ключевых питательных веществ для поддержания своего роста. Садоводы-любители утверждают, что добавление использованной кофейной гущи в почву для кустов голубики помогает улучшить их рост и общее состояние. Кусты голубики любят кофейную гущу и могут получить множество необходимых питательных веществ из того, что остается после заваривания утренней чашки райского напитка, пишет OBOZ.UA.

Это не только простой способ переработки кофейных отходов, но и эффективное натуральное удобрение. Кофейная гуща богата необходимыми питательными веществами, включая калий, углерод и азот, которые способствуют энергичному росту, образованию большего количества листьев и более вкусных ягод.

Поскольку кофейная гуща кислая, а голубика любит кислую почву, они идеально сочетаются.

Кофейная гуща также имеет дополнительное преимущество как природный пестицид для защиты от крыс, слизней, улиток и других насекомых.

Существует три способа удобрить ваши растения голубики кофейной гущей: добавлять ее непосредственно в почву, компостировать или смешивать с мульчей.

Если у вас нет настроения для компостирования и вы ищете более удобный способ использования кофейной гущи, выбросьте гущу из одной или двух чашек кофе в почву и хорошо перемешайте.

Не размещайте землю слишком близко к самому растению. Здоровый куст голубики может переносить прямое внесение кофейной гущи максимум раз в два-три месяца.

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