Чем удобрить лаванду, чтобы она лучше цвела: натуральное средство

Лаванда – прекрасное дополнение к любому саду. Она завораживает привлекательными цветами, замечательным ароматом и универсальностью использования: как в кулинарных творениях, так и в бытовых вещах (например, ее кладут в саше). Кроме того, за ней легко ухаживать, если знать правильные методы.

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Небольшое количество кофейной гущи может обеспечить идеальную смесь питательных веществ, которая способствует цветению, не стимулируя чрезмерного роста листьев, говорят эксперты. Они отметили: "Небольшая кислотность и содержание азота в кофейной гуще, при условии экономного использования, могут стимулировать ее к большему и здоровому цветению". Действуя как удобрение с медленным высвобождением, кофейная гуща медленно поставляет азот и другие минералы, пишет Express.

Для лаванды, которая лучше растет с минимальной подпиткой, этот вариант – именно то, что нужно для стимулирования сильного весеннего роста без обременений для растения.

"Я видел, как растения лаванды дают до 30% больше цветения, обработанные кофейной гущей, по сравнению с необработанными растениями. Разница впечатляющая", - сказал один из профессиональных садоводов.

Кофейная гуща является "замечательным" источником азота, который "необходим для роста растений".

Но она полезна не только для лаванды; кофейная гуща также может увеличить размер и интенсивность цвета цветов гортензии и розы.

Просто посыпьте немного кофейной гущи вокруг основания ваших растений и смешайте ее с почвой.

Или же садоводы могут добавить слой хорошо разложенного компоста вокруг основания растения, что позволит питательным веществам просачиваться в почву после полива.

После применения кофейной гущи ожидайте улучшения цветения в течение четырех-шести недель. Растения будут развивать более крепкие стебли и большие, яркие цветочные головки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда надо обрезать лаванду, чтобы она не выросла древовидной.

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