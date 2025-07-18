Когда надо обрезать лаванду, чтобы она не выросла древовидной: идеальное время

Кусты лаванды могут "одревесневать", если их оставлять без присмотра слишком долго, что можно предотвратить с помощью обрезки.

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Обрезка лаванды является ключом к омоложению ваших растений, но есть несколько ключевых правил, которых следует придерживаться. Эксперт по садоводству Монти Дон поделился в своем блоге тем, как предотвратить "деревянистость" и "длинноногость" кустов лаванды. По его словам, лучшее время для этого – как только цветы начнут "увядать".

Это может произойти между серединой лета и концом августа, в зависимости от сорта лаванды.

"Не ждите, пока сформируются семенные головки или цветы станут коричневыми, поскольку растению надо дать максимальное время для отрастания до зимы", – сказал эксперт.

Чтобы получить растение красивой формы, садоводам рекомендуется проводить тщательную обрезку, следя за тем, чтобы на каждом стебле оставались свежие побеги.

Он предупредил, что лаванда обычно не прорастает из голых побегов, а это значит, что важно оставить эти новые побеги нетронутыми.

Монти отметил: "Эти новые побеги быстро растут и обеспечат привлекательное и здоровое покрытие, которое защитит растение зимой и станет основой для следующего года".

Если ваша лаванда выглядит особенно истощенной даже после обрезки, возможно, лучше ее полностью заменить.

Если вы забудете обрезать лаванду, когда для этого пришло время, рекомендуется подождать до следующей весны. Это особенно важно для менее выносливых сортов, таких как французские, испанские и итальянские.

Обрезку стоит делать под углом, чтобы предотвратить болезни, и использовать острые секаторы.

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