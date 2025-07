Как сделать, чтобы бархатцы пышно цвели все лето: простая хитрость

Бархатцы в Украине является одними из самых любимых цветов, которые сеют буквально везде – на клумбах, в садах и даже украшают ими балконы. Об этом замечательном растении даже слагают стихи и песни.

И так хочется, чтобы цветение этих ярких оранжевых цветов продолжалось как можно дольше. На самом деле, существует эффективный лайфхак, который в этом поможет. О нем рассказало издание Express, которое обратилось за советом к профессиональным садоводам из компании This Is My Garden. Их прием поможет сделать цветение бархатцев более обильным и продлить его вплоть до поздней осени.

К сожалению, как и гортензии и розы, бархатцы могут быстро увядать без должного ухода. В таком случае у них начинают вытягиваться стебли и формируется меньше бутонов. Так случается, если не снимать с растения отцветшие головки. По своей природе, завершив цветение, бархатцы тратят силы на формирование семян для размножения.

Если вы не планируете собирать семена со своих бархатцев, в таком случае позаботьтесь о том, чтобы удалить увядшие цветы. Много времени и усилий это отберет. Зато перераспределит ресурсы растения в пользу формирования новых бутонов.

Специалисты утверждают, что обрезать увядшие цветки бархатцев легко. Просто возьмите хорошо продезинфицированный острый секатор и удалите те головки, которые начали приобретать коричневый цвет, сморщиваться и засыхать. Отрезайте или отщипывайте такие цветы чуть выше первой пары листьев или следующего бутона под ней.

Проводить процедуру в разгар сезона стоит раз в несколько дней. Например, раз в неделю. Чем чаще вы будете удалять увядшие цветы, тем больше новых бутонов будет появляться на ваших бархатцах и продолжительнее будет сезон цветения.

