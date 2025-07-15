Как и где правильно сажать георгины: советы экспертов

Пышные и яркие георгины – одно из лучших украшений сада. Вне всякого сомнения, главный плюс этих растений в длительном сезоне цветения. Они радуют своих владельцев с середины лета и до осенних холодов.

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Однако, если вы неопытный садовод, при выращивании этого капризного цветка довольно легко допустить ошибки. О самых распространенных из них блог Марты Стюарт расспросил профессиональных цветоводов. Они рассказали, как сажать георгины так, чтобы получить от них максимум.

Слишком ранняя посадка

Самая большая ошибка – это незнание того, когда именно нужно сажать георгины. Садоводы-любители на всегда уделяют должное внимание изучению особых потребностей растения, особенно по температуре. И это неправильно.

Так некоторые любители цветов склонны к спешке, когда высаживают георгины в грунт, не дождавшись, пока тот хорошо прогреется. И это может стать губительным для клубней цветка. При переносе их в землю, нужно дождаться, пока полностью минуют ночные заморозки.

И даже если уже установилась стабильно теплая температура, рекомендуется подождать еще одну-две недели на всякий случай. Оптимальной является температура почвы, выше 15 градусов. Оптимальный диапазон для растения – от 15 до 21 градуса.

Посадка на неправильную глубину

Неправильная посадка клубней еще одна распространенная ошибка. Чтобы корни георгин были крепкими, а стебли здоровыми, их нужно сажать на правильную глубину и в правильном положении. Каждый клубень нужно помещать в лунку глубиной 13-15 сантиметров. И в положении, при котором почка будет направлена кверху. Так растение легче прорастет и будет хорошо развиваться как над землей, так в корневой части.

При этом будьте осторожны, чтобы не повредить почку роста или шейку клубня (тонкую часть, из которой вырастает стебель). И не закапывайте георгину слишком глубоко – это приведет к тому, что побеги будут тратить слишком много энергии на достижение поверхности, что ослабит растение.

Выбор неправильного места

Солнцелюбивым георгинам требуется не менее шести часов прямого солнечного света в день для хорошего роста и цветения. Поэтому их не сажают в затененных местах.

Также никогда не стоит сажать георгины на участке с глинистой почвой без предварительного улучшения дренажа. Довести композицию почвы до нужного состояния можно компостом, листовым перегноем, песком, перлитом или другим органическим материалом. В противном случае влажный, уплотненный грунт может привести к гниению клубней.

Перелив или недолив

Слишком обильный или слишком редкий полив может стать серьезной проблемой. Некоторые садоводы поливают георгины слишком обильно, надеясь ускорить рост и достичь раннего цветения. Другие высаживают клубни и забывают о них, оставляя их выживать исключительно за счет естественных осадков. И то, и другое является ошибкой.

При этом большую опасность представляет перелив, поскольку он может привести к гниению, повреждению корней или даже гибели клубня. С другой стороны, слишком сильное пересыхание почвы может помешать цветению.

Впрочем, не спешите щедро поливать только что посаженную георгину – подождите, пока не появятся видимые ростки. Слишком влажная почва в начале сезона может привести к гниению еще до того, как растение окрепнет.

После того, как георгины начнут расти, их можно поливать регулярно. Однако имейте в виду, что георгины, выращенные в контейнерах, обычно требуют более частого полива, чем георгины, высаженные в открытый грунт.

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