Прекратите варить рис в воде: альтернативный способ приготовления сделает его намного вкуснее
Рис – это основной продукт домашнего потребления, известный своей универсальностью, он идеально сочетается со всем: от курицы, говядины и рыбы до карри и жареных блюд. Но, несмотря на свою универсальность, идеально приготовить рис может быть довольно сложной задачей.
Но бойтесь, поскольку простое изменение ингредиентов во время приготовления сделает ваш рис намного вкуснее. В блоге The Kitchn фудблогер и кулинар Эмма Кристенсен поделилась своими советами, как сделать "скучный рис вкусным".
Ее первый совет, чтобы "сохранить вкус риса", – это простой, но эффективный метод: поджарьте зерна.
"Поджаривание сухих рисовых зерен в небольшом количестве сливочного или оливкового масла перед добавлением воды раскрывает их вкус и добавляет фантастическую ореховую нотку готовому блюду", – сказала она.
Она рекомендовала также попробовать этот метод с коричневым рисом или другими цельными зернами, такими как ячмень.
Второй совет Эммы – добавлять куриный или овощной бульон в кастрюлю, в которой вы варите рис. Это может быть как избыток домашнего бульона, так и просто бульонный кубик.
При этом она призвала поваров использовать цельные специи для нежных ноток и молотые разновидности для более насыщенного вкуса. Она также призналась, что "почти всегда" добавляет лавровый лист в свои блюда, независимо от того, что она готовит.
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