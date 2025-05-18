Где посадить лаванду, чтобы она росла высокой и роскошно цвела: названо идеальное место

Лаванда - красивые фиолетовые цветы, которые так любят пчелы, является одним из самых популярных растений. Ее лучше всего сажать в конце весны или в начале лета, поэтому у вас еще есть несколько недель, чтобы это сделать.

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А если вы хотите, чтобы лаванда выросла высокой и красиво цвела без особых усилий, есть одно место в саду, где, по словам экспертов, ее стоит посадить. Специалисты из House Digest раскрыли секреты выращивания этих цветов, пишет Express.

Существует несколько различных способов посадки лаванды, и все зависит от вашего сада и количества места. Однако, если вы хотите получить высокое растение с "минимальными потребностями в уходе", эксперты рекомендуют сажать ее непосредственно в землю, а не помещать в горшки или контейнеры. Хотя за ними довольно легко ухаживать, есть несколько ключевых советов, которые следует помнить при посадке лаванды.

По словам экспертов, выращивание лаванды из почвы предусматривает "минимальный уход" - но только при правильных условиях. Например, почва должна быть хорошо дренированной, а этот участок в саду должен получать не менее шести часов солнечного света в день.

Если посадить лаванду в эту здоровую почву, она превратится в настоящую красавицу, и нет риска, что она перерастет свой горшок. Таким образом, ее также нужно меньше поливать.

А зимой ей также нужна меньшая защита, поскольку земля обычно остается достаточно теплой ниже линии корней, чтобы помочь лаванде выжить в почве.

Как ухаживать за лавандой

Только что посаженную лаванду следует регулярно поливать в течение первого лета.

После этого, как только лаванда хорошо приживется, она станет засухоустойчивой, поэтому редко нуждается в поливе при выращивании в почве, кроме случаев сильной засухи.

Их не нужно будет подкармливать слишком часто, но обрезка в конце лета и в начале осени - и удаление старых бутонов - может стимулировать рост большего количества цветов.

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