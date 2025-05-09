Лаванда быстро 'оживет' весной и будет расти пышной: попробуйте метод '8-8-8'

Лаванда - любимый выбор многих садоводов, так как она достаточно вынослива, прекрасно пахнет, привлекательна для пчел и при этом устойчива к сдимакам и другим вредителям.

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Лаванда также является относительно неприхотливым растением, если ее посадить в хорошо дренированной почве и дать ей доступ к прямым солнечным лучам - больше солнечного света означает, что аромат листьев и цветов будет намного сильнее. Лаванда также достаточно устойчива к засухе, а это значит, что она будет иметь хорошие шансы пережить даже самые жаркие сезоны, пишет OBOZ.UA.

Лаванду можно сажать в горшки с дренажными отверстиями, на бордюрах сада (но на определенном расстоянии друг от друга, чтобы максимизировать циркуляцию воздуха и попадание солнца) или на приподнятых грядках, чтобы улучшить дренаж для оптимальных условий роста.

Эксперты рекомендуют метод "8-8-8" для ухода за лавандовыми растениями. По их словам, это очень простой способ запомнить, как размещать и обрезать их.

Это происходит так: посадите лаванду на расстоянии 20 см (это примерно 8 дюймов) друг от друга, обрежьте до 20 см высотой и сделайте это примерно за 8 недель до первых заморозков, или помните, что это 8-й месяц, август.

Таким образом, ваши растения будут оставаться красивыми и пышными, и будут иметь достаточно времени, чтобы восстановиться к зиме.

Примерно с августа до начала сентября - после окончания цветения - обрежьте стебли и листья примерно на треть прироста. Это может показаться чрезмерным, но лаванда морозостойкая, поэтому она может выдержать сильную обрезку.

Это позволяет свету проникать в растение, чтобы новые побеги могли образовываться непосредственно перед тем, как растение перейдет в состояние покоя, готовые к полному развитию на следующий год, образуя густой и здоровый куст.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно обрезать лаванду.

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