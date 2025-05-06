Как правильно обрезать лаванду: три обязательных шага

Обрезка является ключевым для здоровья большинства растений, включая лаванду . Однако важно правильно выполнять эту садоводческую задачу.

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Чтобы помочь вам в этом, опытная садовница и редактор British Green Thumb Сара Джонсон поделилась своим "правильным" методом, пишет Express.

Прежде чем начинать процесс обрезки, важно найти оптимальное время для этого. Сара посоветовала: "Лучшее время для обрезки лаванды – конец лета, сразу после того, как растение отцветет и цветы начнут увядать, обычно примерно с конца августа до начала сентября".

Она объяснила, что это время идеально подходит для подготовки растения к зиме и содействия сильному росту весной.

Легкую обрезку также можно проводить ранней весной, чтобы придать растению форму и удалить любые мертвые или поврежденные части после зимы.

Сара очертила "три ключевых шага" правильного метода обрезки лаванды для поддержания здоровья и производительности растения. Первый важный шаг - использовать правильные инструменты, которые должны быть чистыми и острыми.

Секатор - самый простой инструмент для этой работы, и на рынке есть много высоко оцененных вариантов.

Когда вы вооружились чистым, острым секатором, время переходить ко второму шагу, но обязательно обрезайте растение постепенно.

Согласно советам Сары, "срежьте примерно треть общей высоты растения лаванды. Избегайте срезания деревянистого основания растения, поскольку эта часть нелегко дает новые побеги".

После этого придайте лаванде куполообразную форму; это поможет отводить воду от кроны растения, что имеет решающее значение для предотвращения гниения во влажных регионах.

Садоводам также следует обрезать отмершие цветоносы вплоть до места появления первых листьев, чтобы "привести растение в порядок и стимулировать дополнительное цветение", если позволяет погода.

Также важно разгрузить растение. Удаление любых мертвых или хрупких стеблей является ключом к улучшению циркуляции воздуха вокруг растения.

По словам эксперта, соблюдение этих советов поможет "поддерживать здоровье лаванды, способствовать пышному росту и усилить цветение в следующем сезоне".

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