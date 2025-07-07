Чистое море и 25 км пляжа: назван остров в Европе для комфортного отдыха

Думая об отдыхе на острове с бесконечной линией золотого песка, красивым маяком и великолепными видами, мы представляем себе тропические пейзажи. Тогда как место, которое полностью подпадает под это описание, можно найти и в Европе.

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Как пишет издание Express, во время волн жары здесь можно отдохнуть от раскаленного воздуха, ведь максимальные показатели температуры здесь достигают 26 градусов. А четыре уникальные поселка, расположенные на этом острове предлагают непринужденную атмосферу отдыха с магазинами, ресторанами и несколькими уютными отелями. И этот остров – это Амеланд, который принадлежит Нидерландам.

Здесь вас ждут "комфортные" для купания в море температуры до 21 °C. Это недооцененное место для отдыха идеально подходит, если вы ищете место, где можно отдохнуть от жары и насладиться европейским уютом и морским воздухом. Береговая линия Амеланда тянется почти на 26 километров, поэтому здесь вы точно не будете лежать на песке среди плотной толпы.

Амеланд – один из нескольких островов возле материковой части северных Нидерландов. Остановиться здесь можно как в отелях, так и в частном жилье, сдаваемом через Airbnb, в гостевых домах и даже в палатках.

В двух шагах от порта вы найдете живописную деревню Нес. Здесь сосредоточены основные магазины и рестораны острова. Сайт Амеланда описывает Нес, как самую большую и самую яркую деревню на острове, где можно найти дома аж 17 века.

Другие деревни на этом крошечном острове – Холлум, Баллум и Бюрен – тоже предлагают волшебную атмосферу. Холлум имеет охранный статус. Он сохранил историческую атмосферу с несколькими красивыми улицами для прогулок. Также туристам рекомендуют посетить местный маяк Vuurtoren Ameland. Но приготовьтесь к подъему по лестнице, чтобы полюбоваться видами с него – вам придется преодолеть 236 ступеней.

Самая маленькая деревня на Амеланде – это Баллум. Ее описывают как тихую, но полную сюрпризов и очарования. Здесь растут огромные столетние деревья, а на улицах можно любоваться историческими зданиями.

Деревня Бюрен на восточной стороне острова расположена в фермерской зоне. Оно также находится недалеко от природного заповедника "Хет Эрд". Сюда стоит заглянуть любителям природы.

Во всех четырех деревнях есть несколько музеев, где вы можете открыть для себя наследие и историю Амеланда. Для детей здесь можно найти многочисленные крытые и открытые игровые площадки, семьи могут отдохнуть в боулинг-центрах, открытых бассейнах и парках развлечений.

Туристы, которые посетят Амеланд, могут забронировать морские сафари на лодке, или посетить одну из местных ферм, разбросанных по всему острову. А путешественникам будет легко добраться отсюда до нескольких соседних островов, таких как Схирмоннниког и Терсхелинг, или даже отправиться в путешествие на материковую часть Амстердама.

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