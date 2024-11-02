Чистые пляжи и невероятные ландшафты: островная страна поражает очень мало туристов

Вануату, государство в южной части Тихого океана, известно своими живописными пляжами и природными ландшафтами. Однако, несмотря на богатый потенциал для туризма, она остается малоизвестным направлением.

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Страна, состоящая из более чем 80 островов, предлагает уединенный отдых среди тропической природы и приветливой атмосферы. С населением около 300 тысяч человек и названием, которое в переводе с меланезийских языков означает наша земля навсегда, Вануату имеет идеальные условия для отдыха, пишет Express.co.uk.

Самый благоприятный сезон длится с апреля по октябрь, когда температура колеблется от 18 до 28 °C.

Несмотря на привлекательный климат, в 2022 году Вануату приняло всего 65 тысяч туристов. Это очень скромный показатель по сравнению с соседним Фиджи, ежегодно посещаемым миллионами людей. По уровню туристической популярности Вануату остается на пятом месте среди наименее посещаемых стран мира.

История Вануату

Население Вануату культурно разнообразно, сочетая коренные меланезийские общины и эмигрантов из Австралии, Новой Зеландии, Китая и Вьетнама. Английский и французский языки остались со времен совместного британско-французского управления страной до обретения независимости в 1980 году.

Вануату славится богатым культурным наследием: местные праздники и обряды тесно связаны с легендами, а танцы и маски имеют важное ритуальное значение. Узнать традиционный образ жизни туристы могут, посетив деревни, расположенные в глубине островов.

Туристические места

Увлекательные природные локации привлекают путешественников, ищущих уникальный опыт. На острове Танна можно увидеть действующий вулкан Маунт-Ясур, а для любителей дайвинга незабываемым приключением станет погружение в обломки корабля SS President Coolidge.

Пляжи острова Пятидесятницы, известные своим покоем и красотой, идеально подходят для ищущих отдыха подальше от суеты. От белого песка до тропических лесов и водопадов, здесь созданы условия для погружения в природу и культуру.

Доехать до Вануата можно через Австралию или Новую Зеландию, откуда доступны рейсы в столицу страны – Порт-Вилла. Внутри страны действуют внутренние перелеты, обслуживаемые авиакомпанией Air Vanuatu.

Учитывая уникальные возможности для активного и экологического туризма, Вануату имеет все шансы стать более популярным направлением.

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