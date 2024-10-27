Сюда лучше не ехать: назван город, где на 1 местного приходится 118 туристов.

Выбирая популярное направление отдыха, следует быть готовыми и к толпам туристов, которые также стремятся увидеть достопримечательности. Поскольку мировая индустрия туризма восстанавливается после пандемии, многие города сталкиваются с потоком туристов, постоянно прибывающих в течение года.

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Исследование, проведенное Money Transfers, выявило популярные города, которые всегда – независимо от сезона и погоды – заполнены толпами туристов. Детали рассказало издание Express.

Наиболее переполнены туристами города мира

Пхукет, Таиланд; Паттайя, Таиланд; Краби, Таиланд; Мургла, Турция; Хургада, Египет; Макао, Китай; Ираклион, Греция; Венеция, Италия; Родос, Греция; Майами, США.

Таиландский остров Пхукет оказался на первом месте – там на одного жителя приходится 118,5 туристов. Лучшие в мире пляжи, в частности Ката и Карон, находятся именно на Пхукете.

В целом, Таиланд вошел в тройку лидеров по индексу Money Transfers, в Паттайе и Краби приходится 98,7 и 72,2 туриста на одного жителя соответственно.

Популярным направлением является и город Мургли в Турции (40,2:1), известный своей живописной природой, историческими достопримечательностями и средиземноморским колоритом.

Куда же без египетской Хургады с соотношением 28,2:1.

В Макао (Китай) на одного местного приходится 27 туристов.

Самым популярным греческим направлением остается Ираклион (22:1) и Родос (20,3:1).

Рим не вошел в рейтинг, Италию в этом исследовании представляет Венеция (21,3:1).

Десятку лидеров замыкает Майами в США, где на одного местного жителя приходится около 19 туристов.

"Приведенный индекс подчеркивает, как много городов переполнены иностранными посетителями. Хотя это не обязательно нежелательная вещь во многих отношениях. Безусловно, такой уровень популярности и количество туристов, значительно превышающих местных, могут привести к перенаселению и ряду негативных последствий", – отметил Джонатан Мерри, постоянный эксперт по путешествиям Money Transfers.

Также эксперты составили рейтинг городов, попавших в топ-10 популярных, но имеющих соответствующее количество населения, поэтому о переполненности туристами речь не идет.

В них вошли:

Рио-де-Жанейро, Бразилия; Буэнос-Айрес, Аргентина; Пекин, Китай; Калькутта, Индия; Лима, Перу; Шанхай, Китай; Каир, Египет; Токио, Япония; Джакарта, Индонезия; Дели, Индия.

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