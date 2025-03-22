Что делать, чтобы коты не превращали ваш сад в туалет: есть действенный способ

Кошки часто используют сад как место для туалета. Это достаточно неприятная ситуация, потому что она предусматривает постоянные запахи, неприглядные беспорядки и потенциальные риски для здоровья.

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Кроме химических средств для борьбы с этим можно воспользоваться естественными. Некоторые растения выделяют запахи, которые коты считают непривлекательными, поощряя их держаться подальше от обработанных участков, пишет OBOZ.UA.

Одним из таких растений является Coleus canina (Coleus canina), привлекшая своим сильным запахом, похожим на скунса, который, как говорится, отпугивает кошек, собак и других диких животных.

Это полусуккулентное многолетнее растение дает маленькие привлекательные синие цветы и процветает на солнечных местах с хорошо дренированной почвой. Она также известна тем, что не нуждается в уходе и устойчива к засухе, что делает их достаточно практичным выбором для садоводов, желающих защитить свою территорию.

Как отмечают эксперты, это растение излучает запах, обычно неприятный для кошек, поэтому они избегают его близости.

Другие растения также работают как естественные отпугиватели благодаря своим сильным запахам:

Лаванда: несмотря на то, что лаванда приятна для людей, аромат лаванды часто потрясающий кошек, что делает ее эффективным репеллентом.

несмотря на то, что лаванда приятна для людей, аромат лаванды часто потрясающий кошек, что делает ее эффективным репеллентом. Розмарин: эта ароматная трава имеет запах, который не нравится многим котам. Это также вечнозеленое растение, обеспечивающее защиту круглый год.

эта ароматная трава имеет запах, который не нравится многим котам. Это также вечнозеленое растение, обеспечивающее защиту круглый год. Рута: сильный запах руты, традиционно используемый как природное средство от насекомых, также отпугивает кошек. Однако с ней следует обращаться осторожно, поскольку она может вызвать раздражение кожи.

сильный запах руты, традиционно используемый как природное средство от насекомых, также отпугивает кошек. Однако с ней следует обращаться осторожно, поскольку она может вызвать раздражение кожи. Пеннироял: член семейства мятных, пеннироял излучает сильный запах, которого избегают коты.

член семейства мятных, пеннироял излучает сильный запах, которого избегают коты. Растение карри: эта трава с ее выразительным ароматом, похожим на карри, часто считается эффективным для того, чтобы отпугнуть кошек от входа в сад.

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