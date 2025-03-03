Как заставить кота проглотить таблетку: гениальный трюк

Владельцы кошек очень хорошо знакомы с проблемой заставить своих пушистых любимцев принимать лекарства: от обезболивающих до препаратов от блох и глистов.

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Поэтому любительница кошек Клэр Луиз поделилась гениальным лайфхаком в TikTok, который стал вирусным в социальных сетях. "Лайфхак "Cat pill", который должен знать каждый владелец домашнего животного", - подписала она свое видео.

В ролике Клер Луиза демонстрирует, как вводить таблетку с помощью лакомства для кошек – тюбика, который можно сжать, с едой, консистенция которой напоминает йогурт. Она кладет таблетку на сток с лакомством и осторожно сжимает его, побуждая кота лизать.

Когда лакомство вытекает и кошка слизывает содержимое, женщина ловко толкает таблетку ко рту кошки большим пальцем. Ничего не подозревая, пушистая любимица проглатывает таблетку вместе с угощением.

Совет Клер Луиз поразил пользователей, видео собрало почти 800 000 просмотров всего за пять дней. Они назвали этот трюк гениальным.

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