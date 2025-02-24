Как согреть кота зимой: топ-5 экспертных советов

Кошек обычно считают очень самодостаточным, и многим из них нравится выходить на улицу и бродить вблизи вашего места жительства. Но как оказалось, только самой шерсти недостаточно, чтобы они согрелись в холодное время года.

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Эксперт по вопросам кошек Кэти Гвилт обеспокоена тем, что многие владельцы домашних животных просто не знают, что коты действительно могут страдать от холода, и дала указания, которые помогут хозяевам справиться с потребностями своих домашних животных, когда погода начинает ухудшаться, пишет Express.

Обычные или электрические одеяла

Для начала убедитесь, что ваш пушистый любимец имеет минимальную защиту от холода – простелите обычное одеяло, чтобы ему было комфортно. Также можно использовать электрическую. Если кот совсем замерз, его можно укрыть.

Наружные укрытия

Многие коты все еще радуются выходу на улицу, несмотря на понижение температуры. У вас также могут быть местные бродячие и дикие кошки, за которыми вы помогаете ухаживать. Внешние укрытия сейчас являются обычным явлением, сейчас существует много типов по выбору. Бывают деревянные и пластиковые, а можно сделать что-то своими руками.

Кровати с радиаторами

Это прекрасное дополнение, если ваши кошки любят сворачиваться калачиком у радиаторов отопления.

Проверьте верхнюю часть радиатора, поскольку существуют разные варианты. Если ваша кошка предпочитает уровень пола, вы можете попробовать вешалку для одежды с накинутым на нее одеялом.

Закрытые кровати

Любая кровать, на которую кошка может залезть (если позволяет здоровье), является прекрасным способом помочь ей согреться. Таким образом, они имеют тепло с трех сторон плюс сверху и снизу.

Кровати типа иглу являются отличным выбором. Также можно воспользоваться одеялом или тканью, накинутой на стол, под которым ваша кошка дремлет.

Регулировка температуры

Вы даже можете сделать собственную кошачью лежанку из картонной коробки и старой футболки. Возможности безграничны, если вы используете свое воображение.

Важно предоставить вашей кошке выбор и разрешить ей самостоятельно регулировать температуру, поэтому убедитесь, что она может отойти от любого источника тепла, если это необходимо.

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