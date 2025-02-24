Снова в тренде: Ким Кардашьян показала смелый маникюр
Ким Кардашьян не перестает удивлять своих поклонников. В этот раз она продемонстрировала смелый маникюр, возвращающийся к трендам 2021 года.
После того, как стиль "голого маникюра", популярный среди знаменитостей, потерял свою популярность, Кардашьян решила сделать ставку на более экстравагантный вид. Она появилась на воскресном шоу SNL50: The Anniversary Special с маникюром, напоминающим элементы дизайна прошлых лет, но в более сдержанном виде.
Этот маникюр называют "трубами" или "гвоздями для гроба" из-за своей характерной формы с длинными, квадратными кончиками. В прошлом году Ким предпочитала более минималистичные варианты маникюра, но на этот раз решила вернуться к своему прежнему стилю. Она соединила роскошный чудесный цвет ногтей с серебряным платьем от Balenciaga, что создало непревзойденный образ.
Маникюр Кардашьян создала известная мастерица Ким Труонг, которая также работает с другими знаменитостями, в частности, с Аней Тейлор-Джой, Дуа Липой и Рианной. Она подробно рассказала в Instagram, как создавался этот эффектный стиль. Для этого использовалась специальная форма для удлинения ногтей, после чего был нанесен светло-персиковый гель-лак и закреплен топовым покрытием с эффектом блеска.
Несмотря на то, что минималистичный маникюр еще остается в моде, Кардашьян, очевидно, решила вернуться к более драматичным вариантам. Она не одна, кто выбирает такую форму ногтей: среди поклонников "гвоздей для гроба" можно увидеть также Дженнифер Лопес, Хлою Кардашьян.
Похоже, что тренд на более смелые и выразительные формы ногтей уже не за горами, и в будущем мы увидим еще больше таких смелых маникюров среди знаменитостей.
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