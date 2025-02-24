Снова в тренде: Ким Кардашьян показала смелый маникюр

Ким Кардашьян не перестает удивлять своих поклонников. В этот раз она продемонстрировала смелый маникюр, возвращающийся к трендам 2021 года.

Видео дня

После того, как стиль "голого маникюра", популярный среди знаменитостей, потерял свою популярность, Кардашьян решила сделать ставку на более экстравагантный вид. Она появилась на воскресном шоу SNL50: The Anniversary Special с маникюром, напоминающим элементы дизайна прошлых лет, но в более сдержанном виде.

Этот маникюр называют "трубами" или "гвоздями для гроба" из-за своей характерной формы с длинными, квадратными кончиками. В прошлом году Ким предпочитала более минималистичные варианты маникюра, но на этот раз решила вернуться к своему прежнему стилю. Она соединила роскошный чудесный цвет ногтей с серебряным платьем от Balenciaga, что создало непревзойденный образ.

Маникюр Кардашьян создала известная мастерица Ким Труонг, которая также работает с другими знаменитостями, в частности, с Аней Тейлор-Джой, Дуа Липой и Рианной. Она подробно рассказала в Instagram, как создавался этот эффектный стиль. Для этого использовалась специальная форма для удлинения ногтей, после чего был нанесен светло-персиковый гель-лак и закреплен топовым покрытием с эффектом блеска.

Несмотря на то, что минималистичный маникюр еще остается в моде, Кардашьян, очевидно, решила вернуться к более драматичным вариантам. Она не одна, кто выбирает такую форму ногтей: среди поклонников "гвоздей для гроба" можно увидеть также Дженнифер Лопес, Хлою Кардашьян.

Похоже, что тренд на более смелые и выразительные формы ногтей уже не за горами, и в будущем мы увидим еще больше таких смелых маникюров среди знаменитостей.

OBOZ.UA ранее писал о Дженнифер Лопес, поразившей особым маникюром с камнями от Swarovski.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.